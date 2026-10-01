Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε σήμερα ότι η Γερμανία θα αντιμετωπίσει περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, καθώς ο ίδιος έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία ενόψει ενός χειμώνα που φαίνεται πως θα είναι ο σκληρότερος που βιώνει η εμπόλεμη χώρα από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή το 2022.

Οι γερμανικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδική εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεπιθέσεις, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο.

“Ετοιμαζόμαστε για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και σοβαρές”, δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία με αφορμή την απονομή του Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας 2026 στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνουν δυτικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες πληροφοριών.

Μιλώντας σήμερα στο Φόρουμ του Βαλντάι, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι Μόσχα δεν πρόκειται να επιτεθεί σε ξένα εργοστάσια που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αλλά ότι αυτό είναι κάτι που οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να παρακολουθούν στενά.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο»

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα ήθελε να αποκαταστήσει “σταθερές, προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία” στον κατάλληλο χρόνο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει σημάδι ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

“Δεν θέλουμε την ταπείνωση του ρωσικού λαού ή την αποσταθεροποίηση του ρωσικού κράτους. Ωστόσο η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο και να απόσχει από υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη”, δήλωσε.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Ουκρανία πιθανόν να αντιμετωπίσει τον σκληρότερο χειμώνα της από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή πριν από τέσσερα χρόνια και ότι η Γερμανία, ως το πιο ισχυρό κράτος στην κεντρική Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσει.

«Δεν είμαστε μεσολαβητές. Στεκόμαστε στο πλευρό της ελευθερίας, και γι’ αυτόν τον λόγο στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοί της δεν μπορούν επιτρέψουν να διχαστούν από υβριδικές επιθέσεις, εκστρατείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης η “συνθήματα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και των Ρώσων υποστηρικτών της”.