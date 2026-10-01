Η γυναίκα από το Τέξας που είχε γίνει γνωστή το 2012, όταν γέννησε τον γιο της ενώ βρισκόταν σε κώμα, πέθανε 14 χρόνια αργότερα. Η Χέδερ Μπράουν έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της, Σον Μπράουν, σε ανάρτησή του στο Facebook την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η σελίδα «Bringing Home the Browns» δημιουργήθηκε για να μοιράζεται την πορεία της Χέδερ και τις εξελίξεις στην κατάστασή της, μετά το ανεύρυσμα που προκάλεσε κρίσεις και τελικά οδήγησε τους γιατρούς να την υποβάλουν σε τεχνητό κώμα, ενώ ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Σον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του People.

Ο γιος τους, Τζον, γεννήθηκε με επείγουσα καισαρική τομή στις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Η Χέδερ, όμως, δεν ανέκτησε ποτέ πλήρως τις αισθήσεις της. Ο Σον είχε γνωρίσει τη Χέδερ σε ραντεβού στα τυφλά. Όπως είχε διηγηθεί στους PEOPLE το 2015, αρχικά δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στην ιδέα, όμως η γνωριμία εξελίχθηκε όμορφα. «Μιλούσαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και περίπου έναν μήνα αργότερα μετακομίσαμε μαζί», είχε πει. Τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν.

Σε άλλη συνέντευξή του, ο Σον είχε θυμηθεί τη στιγμή που ένα τεστ εγκυμοσύνης επιβεβαίωσε ότι θα γινόταν πατέρας. «Ήταν μια τεράστια ανακούφιση που τελικά καταφέραμε να συλλάβουμε», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο του 2012. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν ο Σον, που υπηρετούσε στον στρατό, κλήθηκε να μεταβεί στο Αφγανιστάν. Το ζευγάρι, ωστόσο, προσπαθούσε να παραμείνει κοντά μέσω τηλεφώνου, email και Skype.

Όταν ο Σον πληροφορήθηκε από το Αφγανιστάν την κατάσταση της Χέδερ, ταξίδεψε άμεσα για να βρίσκεται κοντά της. Σύμφωνα με τη σελίδα της οικογένειας, κατά την άφιξή του είχε οργανωθεί συνοδεία από την αστυνομία, ώστε να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο.

Ο Τζον γεννήθηκε περίπου 1900 γραμμάρια, και σήμερα βρίσκεται στην έβδομη τάξη. Δύο χρόνια μετά τη γέννησή του, η Χέδερ παρουσίασε ένα σημαντικό σημάδι βελτίωσης, καθώς κατάφερε να ψιθυρίσει το όνομα του παιδιού της. Επέστρεψε στο σπίτι της το 2013, όμως δεν ανέκτησε ποτέ πλήρως τις αισθήσεις της.

Woman who famously went into coma in 2012 at 34 weeks pregnant dies 14 years on without ever waking up https://t.co/h28XO1ricV — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 30, 2026

Ο Σον συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώνει όσους παρακολουθούσαν την ιστορία της οικογένειας. Σε ανάρτηση τον Οκτώβριο του 2023 είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του Τζον δίπλα στο κρεβάτι της μητέρας του, να της διαβάζει βιβλία του Δρ. Σους.

Όταν ανακοίνωσε τον θάνατο της Χέδερ, περισσότερα από 14.000 άτομα σχολίασαν την ανάρτηση. Η επιμνημόσυνη τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου, στις 2 μ.μ. στο Τέξας.