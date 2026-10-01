Την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι η 50χρονη επέζησε από τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης, αλλά αποφεύγοντας να πάρει θέση για το εάν οι αρχές της πολιτείας θα πρέπει να επιχειρήσουν εκ νέου να εκτελέσουν τη θανατική ποινή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο ταξίδι του στο Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «ενδιαφέρουσα περίπτωση», παραπέμποντας στην πολιτεία του Τενεσί για τις αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα.

🚨 Trump criticizes the failed Christa Pike execution after she survived two lethal-injection attempts in Tennessee.



He also raised the firing squad as an alternative. pic.twitter.com/m2N5CAWahC — Opinion Newsroom (@OpinionNewsroom) October 1, 2026

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε με το Τενεσί γι’ αυτό. Για το αν πρόκειται να προχωρήσουν ή όχι», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα έκπληκτος όταν ρωτήθηκε για την αποτυχία της διαδικασίας, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο προβλεπόμενες δόσεις του φαρμάκου της θανατηφόρας ένεσης.

«Πώς γίνεται αυτό;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Θα έπρεπε να είναι εύκολο να γίνει. Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ δύσκολο».

Σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη θανατηφόρα ένεση

Η Πάικ παραμένει ζωντανή μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Νάσβιλ. Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι λαμβάνει ιατρική φροντίδα με στόχο να κρατηθεί στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ισχυρού βαρβιτουρικού που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Τενεσί για τις εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση. Παρά τη χορήγησή τους, ο θάνατός της δεν επήλθε και τελικά μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Μάρτυρες που παρακολούθησαν την εκτέλεση περιέγραψαν μια διαδικασία που εξελίχθηκε διαφορετικά από το αναμενόμενο, καθώς η 50χρονη συνέχισε να αναπνέει μετά τη χορήγηση των φαρμάκων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους εάν αυτό που αισθανόταν στο χέρι της ήταν φυσιολογικό.

Το Τμήμα Σωφρονισμού του Τενεσί υποστηρίζει ότι το προσωπικό ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και ότι πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια που επιτρέπονταν βάσει της διαδικασίας.

Αναστολή εκτελέσεων και έρευνα για το τι συνέβη

Οι εξελίξεις προκάλεσαν την παρέμβαση του κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, ο οποίος διέταξε να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες απέτυχε η εκτέλεση και ανέστειλε την επόμενη εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί στην πολιτεία για το 2026.

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «βαθιά ανησυχητικά», ενώ η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τόσο την εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσο και τους λόγους για τους οποίους η χορήγηση των φαρμάκων δεν οδήγησε στον θάνατο της Πάικ.

Η υπόθεση δημιουργεί πλέον και ένα νέο νομικό ερώτημα: εάν το Τενεσί θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει για δεύτερη φορά την εκτέλεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία, ενώ μια τέτοια απόφαση θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλούσε νέες δικαστικές προσφυγές από την υπεράσπιση της 50χρονης.

Η δολοφονία για την οποία καταδικάστηκε

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο. Η εκτέλεσή της είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το Τενεσί, καθώς επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θανατώνεται από την πολιτεία εδώ και περισσότερο από 200 χρόνια.

Αντί γι’ αυτό, η αποτυχία της θανατηφόρας ένεσης έχει ανοίξει νέα συζήτηση για το πρωτόκολλο εκτελέσεων του Τενεσί και για το εάν -και με ποιον τρόπο- η πολιτεία μπορεί να επιχειρήσει ξανά να εφαρμόσει τη θανατική ποινή στην Πάικ.