Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε της Ολλανδίας με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και έδειχνε έτοιμη για την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Nations League αλλά στο 89′ δέχθηκε την ισοφάριση, με το τελικό 2-2 να τη διατηρεί, πάντως, στην 1η θέση του ομίλου.

Η Τούμπα ήταν κατάμεστη, ο ενθουσιασμός διάχυτος και η Εθνική μπήκε όπως έπρεπε στο παιχνίδι, δείχνοντας από πολύ νωρίς τη διάθεσή της να επιτεθεί. Και αν ο Παυλίδης δεν επηρέαζε τη φάση στο 13′, όντας σε θέση οφσάιντ, θα είχε πάρει και το προβάδισμα με το σουτ του Τζόλη που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ δεν μέτρησε τελικά, δεν ήταν αυτό που πάγωσε τους πάντες όμως αλλά το γεγονός ότι στο 15′ ο Τζόλης ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να συνεχίσει, αφήνοντας τη θέση του στον Μασούρα. Θεωρητικά, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο αυτή η εξέλιξη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.

Ο Μασούρας, άλλωστε, ήταν αυτός που νίκησε στον αέρα τον Ντούμφρις στο 23′ μετά το γέμισμα του Τζολάκη και έβγαλε τετ α τετ τον Ιωαννίδη, ο οποίος δεν έκανε το ίδιο λάθος με το παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία… Αυτή τη φορά πλάσαρε τέλεια και η μπάλα πήγε στα δίχτυα για το 1-0!

Η Ελλάδα είχε, πλέον, το προβάδισμα και το ζητούμενο από εκεί και πέρα ήταν να παραμείνει ψύχραιμη και συγκεντρωμένη. Και παρέμεινε. Η ανασταλτική λειτουργεία ήταν άψογη, η Ολλανδία είχε μια ανούσια κατοχή της μπάλας, ο Τζολάκης δεν ένιωσε τον παραμικρό κίνδυνο και στο τελευταίο 10λεπτο του πρώτου ημιχρόνου δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το δεύτερο γκολ.

Δεν μπήκε στο 37′, όταν ο Καρέτσας μπήκε στην περιοχή και νικήθηκε από τον Φερμπρούχεν τελειώνοντας τη φάση με το δεξί, μπήκε όμως στο 45’+2′, με αντιστροφή ρόλων αυτή τη φορά: Ο σκόρερ Ιωαννίδης έγινε δημιουργός κάνοντας το γύρισμα για τον Μασούρα, ο οποίος από δημιουργός έγινε σκόρερ γράφοντας το 2-0 με προβολή από κοντά!

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Τσάβι έκανε τρεις αλλαγές για την Ολλανδία που ήταν υποχρεωμένη πλέον να πιέσει ασφυκτικά και το έκανε, ψάχνοντας τον τρόπο για να σκοράρει και να μπει ξανά στο παιχνίδι. Και τελικά ο τρόπος ήταν μια στατική φάση, καθώς στο 59′ ο Φίρμαν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά νίκησε τον Τζολάκη μειώνοντας σε 2-1.

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 65′, όλοι πίστεψαν ότι έγινε το 2-2 από τον Ντούμφρις που εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Ρέτσου και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε. Ο Τσάβι συνέχισε τις αλλαγές για τους «οράνιε» και ακολούθησε ο Γιοβάνοβιτς βγάζοντας Ιωαννίδη και Παυλίδη για να βάλει Τεττέη και Ζαφείρη.

Στο 73′ οι Ολλανδοί σκόραραν ξανά με τον Ντούμφρις, έπειτα από νέα εκτέλεση κόρνερ, αλλά και πάλι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, με το παιχνίδι να έχει μεταφερθεί στο μισό γήπεδο και τον Γιοβάνοβιτς να κάνει τις τελευταίες του αλλαγές, βγάζοντας Καρέτσα και Ανδρούτσο για να βάλει Δουβίκα και Μιχαηλίδη.

Η Εθνική ομάδα ήταν συνεχώς σε θέση άμυνας πλέον και όταν ο Τζολάκης απέκρουσε την κεφαλιά του Ζίρκζε στο 88′ όλοι πίστεψαν ότι η νίκη δεν θα χαθεί, στο 89′ όμως η μπάλα, μετά την προσπάθεια του Ζάχιλ για ψαλιδάκι, στρώθηκε στον Ράιντερς και αυτός με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος (83′ Δουβίκας), Καρέτσας (83′ Μιχαηλίδης), Τζόλης (18′ Μασούρας), Παυλίδης (71′ Ζαφείρης), Ιωαννίδης (71′ Τεττέη).

Ολλανδία (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Γ. Τίμπερ (78′ Ζάχιλ), Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ (46′ Ράιντερς), Κ. Τίμπερ (46′ Γκράβενμπεργκ), Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ (46′ Λανγκ), Μέρντινκ (70′ Ζίρκζε).