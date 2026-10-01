Ο Μάικ Τζέιμς έπεσε στο παρκέ κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα και τελικά αποχώρησε με φορείο, με τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας να φοβούνται το ενδεχόμενο ζημιάς στον αχίλλειο τένοντα.

Με 2:40 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου και τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ, άπαντες στο γήπεδο πάγωσαν βλέποντας τον Αμερικανό γκαρντ να πέφτει στο παρκέ και να πονάει πολύ.

Όλοι στις εξέδρες άρχισαν να χειροκροτούν θέλοντας να δείξουν τη στήριξή τους στον Τζέιμς, ο οποίος τελικά αποχώρησε με φορείο και στην Αναντολού Εφές περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς.

Αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι είναι το να έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα ο Τζέιμς, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η σεζόν θα έχει λάβει πρόωρα τέλος για τον ίδιο.