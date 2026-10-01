Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (1/10) ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο έχει συμφωνήσει σε όλα.

Στον «δικέφαλο του βορρά» αποφάσισαν να κινηθούν για την απόκτηση ενός σέντερ και τελικά επέλεξαν τον Λιθουανό, ο οποίος αγωνίστηκε επί σειρά ετών στη Euroleague, αρχικά με τη Μονακό και την περασμένη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Σέρβους, ο Μοτιεγιούνας περίμενε προτάσεις και τελικά είπε το «ναι» σε αυτή του ΠΑΟΚ για μονοετές συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει αφού πρώτα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια θα αρχίσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος είδε κάθε μεταγραφική επιθυμία του να γίνεται πραγματικότητα από τον Τέλη Μυστακίδη.