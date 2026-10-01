Εποικοδομητικά ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε η πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου απέσπασε τη στήριξη της ευρείας πλειοψηφίας των κρατών-μελών.

Ο νέος μηχανισμός που προτείνει η Ελλάδα φιλοδοξεί να καλύψει το δομικό κενό του υφιστάμενου πλαισίου, παρέχοντας άμεση επιχειρησιακή και νομική θωράκιση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ όταν οι ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ενεργοποίηση αυτού του Ειδικού Καθεστώτος Παρέκκλισης θα πραγματοποιείται όταν συντρέχουν σωρευτικά αντικειμενικά ποσοτικά κριτήρια, όπως η ραγδαία αύξηση αφίξεων και ο υπερκορεσμός των τοπικών υποδομών, σε συνδυασμό με ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν κρατική ή οργανωμένη διευκόλυνση των ροών από τρίτες χώρες.

Με την πιστοποίηση της κρίσης, ο μηχανισμός θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων ασύλου, την εφαρμογή ταχειών διαδικασιών επιστροφής και την άμεση επιχειρησιακή συνδρομή του Frontex, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όταν έχουμε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την επιτήρηση στα σύνορα και την αναστολή ασύλου και πράξεις άμεσης επιστροφής στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συμπληρώνοντας:

«Η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε αποδοχής από πολλές χώρες και ο επίτροπος έχει πάρει τις παρατηρήσεις, προκειμένου να φέρει συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται. Η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύει στο να προστατεύσει την Ευρώπη από μαζικές ροές παράνομων μεταναστών».

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Πλεύρης συμμετείχε σε πρωινό εργασίας των πέντε κρατών-μελών της ομάδας Core Group, (Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία),στο πλαίσιο των τακτικών πλέον επαφών τους για τον συντονισμό της κοινής τους στρατηγικής με σκοπό τη δημιουργία κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ καθώς και με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.

Τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνοδεύουν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.