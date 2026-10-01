Η αμερικανική νεοφυής επιχείρηση κατασκευής drones, Powerus, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, στοχεύει να φέρει ουκρανική και άλλη ξένη τεχνολογία στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης του Πενταγώνου, όπως δήλωσαν στελέχη της εταιρείας

Η Powerus που δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο, πρόκειται να συγχωνευτεί σήμερα με την καταχωρημένη στο χρηματιστήριο Nasdaq, εταιρεία Aureus Greenway Holdings που έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται γήπεδα γκολφ στα οποία οι γιοί του Τραμπ κατέχουν έμμεσα ένα μερίδιο μέσω του επενδυτικού fund, American Ventures. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα εποπτικά όργανα, αναμένεται ότι το επενδυτικό fund θα αποκτήσει το 9,9% της ενιαίας εταιρείας.

Η εταιρεία Powerus με έδρα τη Φλόριντα αποτελεί μέρος ενός συνεχώς διευρυνόμενου χαρτοφυλακίου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones και της στρατιωτικής τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζονται από τα αδέλφια Τραμπ.

Ο Μπρετ Βελίκοβιτς, πρόεδρος της Powerus και πρώην αναλυτής πληροφοριών των Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ, δήλωσε ότι επιθυμεί η εταιρεία να αποτελέσει μια «ολοκληρωμένη λύση» για το Πεντάγωνο, προσφέροντας τεχνολογία από το εξωτερικό με «αμερικανικό πρόσωπο». Η Powerus βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ουκρανικές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας και θα ήθελε να ενισχύσει τις δυνατότητές της, μεταξύ άλλων, με drones επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς, πρόσθεσε.

Ο Βελίκοβιτς, 42 ετών, έχει κερδίσει τα εύσημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ο Βελίκοβιτς μίλησε για τα drones στο Fox News το περασμένο καλοκαίρι, ο Τραμπ ανέφερε σε μια ανάρτησή του στο Truth Social ότι «ξέρει πραγματικά τη δουλειά του».

Στελέχη της Powerus και εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και του Έρικ Τραμπ αναφέρουν ότι οι δύο αδελφοί είναι παθητικοί επενδυτές στην Aureus και δεν διαδραματίζουν κανένα επιχειρησιακό ρόλο στην εταιρεία κατασκευής drones. Ωστόσο, «δεν βλάπτει ποτέ να φέρει κάτι το όνομά τους», δήλωσε ο Κιθ Κέλογκ, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Powerus, πρώην απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία και συνταξιούχος υποστράτηγος του Στρατού των ΗΠΑ.