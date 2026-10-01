Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη ενώπιον της ρωσικής Βουλής, έχοντας εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή. Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές έχουν διαμορφώσει μια Κρατική Δούμα ακόμη πιο φιλοπουτινική από οποιαδήποτε προηγούμενη, με το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» να διαθέτει πλέον περισσότερους βουλευτές από ποτέ.

Μάλιστα, ρωσική εφημερίδα χαρακτήρισε τις εκλογές του περασμένου μήνα «Ειδική Εκλογική Επιχείρηση», παραπέμποντας στην ονομασία που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το αποτέλεσμα επιτρέπει στο Κρεμλίνο να υποστηρίζει ότι έχει λάβει μια ισχυρή εντολή από τον ρωσικό λαό. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει ο Πούτιν αυτή την πολιτική ισχύ.

Θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Πούτιν;

Υπάρχουν άραγε ενδείξεις ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να σταματήσει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ή θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση τόσο στην Ουκρανία όσο και στις σχέσεις με την Ευρώπη;

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην εμφάνιση του Πούτιν την Πέμπτη στη Λέσχη Συζητήσεων Βαλντάι στη Μόσχα. Παραδοσιακά, η ομιλία του Ρώσου προέδρου στο ετήσιο φόρουμ εξωτερικής πολιτικής προσφέρει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ίδιος τις διεθνείς εξελίξεις και τον κόσμο.

Προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι ο Πούτιν προτίθεται να συνεχίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί η χώρα του στο πεδίο της μάχης και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη ρωσική οικονομία.

Οι ομιλίες και οι δηλώσεις του Πούτιν δείχνουν ότι παραμένει πεπεισμένος πως η Ρωσία μπορεί να εξασφαλίσει στρατιωτική νίκη.

Με βάση όσα μεταδίδονται στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα φαίνεται να ενθαρρύνεται από την έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων στην Ουκρανία, αλλά και από την εκτίμηση ότι τα ρωσικά πλήγματα τον φετινό χειμώνα θα αυξήσουν την πίεση στους Ουκρανούς. Το Κίεβο έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην κατάρριψη των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και των νέων drones με κινητήρες τζετ, τα οποία στοχεύουν καθημερινά την Ουκρανία.

Το βλέμμα της Μόσχας στην Ευρώπη

Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει πέρα από την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο δεν έχει κρύψει ότι επιθυμεί οι ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή τους προς το Κίεβο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτή η υποστήριξη παρατείνει τον πόλεμο ή, όπως υποστηρίζει η Ρωσία, εμποδίζει μια ρωσική νίκη.

Δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, προκειμένου να πετύχει αυτόν τον στόχο, η Ρωσία στέλνει όλο και πιο σαφή μηνύματα. Την κατηγορούν ότι διεξάγει έναν κλιμακούμενο υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, μέσω κυβερνοεπιθέσεων, πράξεων δολιοφθοράς και παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Στη Γερμανία, μάλιστα, ένα drone που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Πρόκειται για μια συγκαλυμμένη εκστρατεία στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», δηλαδή στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ ειρήνης και πολέμου, όπως αναφέρει το BBC.

Η απάντηση Λαβρόφ για τον «υβριδικό πόλεμο»

Αυτή την εβδομάδα τέθηκε στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το ερώτημα αν παραδέχεται ότι η χώρα του διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών κρατών.

«Εννοείτε όταν καταστρέφουμε drones και πυραύλους που προμηθεύουν στην Ουκρανία η Βρετανία και η ηπειρωτική Ευρώπη και τα οποία χρησιμοποιούνται για να μας επιτεθούν;» απάντησε ο Λαβρόφ.

«Αν παραδέχεστε ότι τα όπλα σας χρησιμοποιούνται για να μας πλήξουν και εμείς τα καταστρέφουμε, ονομάστε το όπως θέλετε. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγει η Ευρώπη εναντίον μας. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Αυτή είναι εδώ και αρκετό καιρό η επίσημη ρωσική θέση: ότι όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία συνιστούν ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Πρόκειται για μια αφήγηση που παρακάμπτει το γεγονός ότι το 2022 το Κρεμλίνο εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει εκεί πόλεμο.

Θα επιχειρήσει η Ρωσία σύγκρουση με χώρα του ΝΑΤΟ;

Το ερώτημα είναι μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει η Ρωσία προκειμένου να διακόψει την ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο.

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Μόσχα να προετοιμάζεται ενεργά για την έναρξη στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη με ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ; Αυτό μοιάζει απίθανο. Έπειτα από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη Ρωσία.

Η σύγκρουση με την Ευρώπη μπορεί να μην αποτελεί τον σχεδιασμό της Μόσχας. Η πρόκληση φόβου, όμως, με στόχο τη μείωση της στήριξης προς το Κίεβο, θα μπορούσε να αποτελεί επιδίωξή της.

Τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι χαρακτηριστικά.

Ο Σεργκέι Καραγκάνοφ, εξέχων αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής της Ρωσίας, προειδοποιεί ότι εάν συνεχιστεί αυτό που χαρακτηρίζει ευρωπαϊκό πόλεμο με αμερικανική βοήθεια εναντίον της Ρωσίας, σε ουκρανικό έδαφος, η Μόσχα αργά ή γρήγορα θα αισθανθεί την ανάγκη να κλιμακώσει.

«Σύμφωνα με τα σενάριά μου, η πρώτη σειρά πληγμάτων θα είναι συμβατική. Αλλά αν η Ευρώπη δεν παραδοθεί, δυστυχώς, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πυρηνικά. Δεν θα μείνει τίποτα από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε.

Στην παρατήρηση ότι μια ρωσική πυρηνική επίθεση θα προκαλούσε ευρωπαϊκή απάντηση και ότι τότε δεν θα έμενε τίποτα από τη Ρωσία, ο Καραγκάνοφ απάντησε ότι δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση.

«Τι, η Βρετανία θα επιτεθεί στη Ρωσία με πυρηνικά όπλα; Ελπίζω να μην είστε τόσο τρελοί. Είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο τρελοί», είπε.

«Έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους»

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί ότι τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια υπήρξαν καταστροφικά για τη Ρωσία, όσον αφορά τις απώλειες αλλά και την επιδείνωση της κατάστασης σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας, ο Καραγκάνοφ παραδέχθηκε ότι η χώρα έχει υποστεί σημαντικό κόστος.

«Έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, ναι», είπε, προσθέτοντας ότι επικρίνει τη ρωσική κυβέρνηση επειδή δεν ήταν αρκετά σκληρή. «Αλλά τώρα γινόμαστε αρκετά σκληροί στην Ουκρανία. Εξαλείφουμε την Ουκρανία ως βιώσιμο κράτος», ανέφερε.

Εάν η «εξάλειψη της Ουκρανίας ως βιώσιμου κράτους» αποτελεί τον στόχο της Μόσχας, τότε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Η ρωσική αφήγηση για τη «βαρβαρότητα» της Δύσης

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει να καταγγέλλει αυτό που θεωρεί ως δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης. Στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι καταφεύγει σε «ωμή βία» σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Αυτό που έκαναν στη Βενεζουέλα ήταν ήπια ισχύς ή ωμή βία;» ρώτησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την ηγεσία του Ιράν, μαζί με τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, δεν είναι αυτό ωμή βία;» πρόσθεσε.

Στην επισήμανση ότι η Ρωσία δεν καταφεύγει επίσης καθημερινά σε ωμή βία στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ απάντησε ότι, εφόσον πρόκειται για την καταστροφή υποδομών που χρησιμοποιούνται από ένα «ναζιστικό καθεστώς», το οποίο υποστηρίζεται από τη Δύση για να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τότε η Ρωσία χρησιμοποιεί ωμή βία προκειμένου να εξαλείψει αυτή την άμεση απειλή.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο της επίσημης ρωσικής αφήγησης, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία παρουσιάζεται ως νεοναζιστικό κράτος, δημιουργώντας ένα ψευδές πρόσχημα για τη δικαιολόγηση των ενεργειών της Ρωσίας.

Παράλληλα, η παραδοχή από τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «ωμή βία» στην Ουκρανία αποτελεί, σύμφωνα με το κείμενο, ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι η Μόσχα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.