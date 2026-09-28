Το ρωσικό Gerbera, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χαμηλού κόστους που χρησιμοποιείται μαζικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς ανησυχίας μετά από δημοσίευμα της ισπανικής El Mundo, το οποίο επικαλείται προειδοποίηση της CIA προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, drones τύπου Gerbera θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια και να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία που πλέουν στη Μεσόγειο, με στόχους χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Φθηνό, απλό και με εμβέλεια εκατοντάδων χιλιομέτρων

Το Gerbera ξεχωρίζει για την απλότητα και το χαμηλό κόστος κατασκευής του.

Ο εσωτερικός σκελετός του είναι από κόντρα πλακέ, ενώ το εξωτερικό σώμα καλύπτεται κατά κύριο λόγο από αφρώδες πολυστυρένιο (φελιζόλ). Αυτή η κατασκευή κρατά χαμηλά τόσο το βάρος όσο και το κόστος παραγωγής.

Μέγιστη εμβέλεια: Έως 600 χιλιόμετρα , ανάλογα με τη διαμόρφωση και το φορτίο.

Έως , ανάλογα με τη διαμόρφωση και το φορτίο. Ταχύτητα: Περίπου 160 χλμ./ώρα .

Περίπου . Κόστος: Γύρω στις 10.000 δολάρια , με πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα να είναι εμπορικά διαθέσιμα.

Γύρω στις , με πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα να είναι εμπορικά διαθέσιμα. Κινητήρας: Απλός κινητήρας εσωτερικής καύσης, τύπου που πωλείται στην ανοιχτή αγορά.

Ορισμένες εκδόσεις του Gerbera μπορούν να μεταφέρουν μικρή εκρηκτική κεφαλή βάρους μερικών κιλών, ενώ άλλες διαθέτουν κάμερες και συστήματα επικοινωνίας για αναγνωριστικούς σκοπούς.

Από «δόλωμα» σε επιθετικό όπλο

Αρχικά, το Gerbera σχεδιάστηκε ως φθηνό δόλωμα, με στόχο να συνοδεύει άλλα ρωσικά drones και να αναγκάζει την αντίπαλη αεράμυνα να καταναλώνει πολύτιμους πόρους για την αναχαίτιση μεγάλου αριθμού στόχων ταυτόχρονα.

Ωστόσο, η Ρωσία το έχει αξιοποιήσει σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Η παρουσία του έχει ήδη απασχολήσει χώρες του ΝΑΤΟ, με πρόσφατο περιστατικό την κατάρριψη ενός drone τύπου Gerbera στη Λιθουανία.

Ο Λιθουανός πρόεδρος δήλωσε τότε ότι ο πιθανότερος προορισμός του ήταν η Ουκρανία, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε την ικανότητα του drone να διεισδύει σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Γιατί προκαλεί ανησυχία το σενάριο της Μεσογείου

Η μικρή εκρηκτική ισχύς ενός Gerbera δεν το καθιστά αντίστοιχο ενός πυραύλου κρουζ. Η ανησυχία των ευρωπαϊκών αρχών εστιάζει στη δυνατότητα μαζικής χρήσης φθηνών drones εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Στόχοι όπως λιμάνια, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις καυσίμων ή άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να δεχθούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό drones, με σκοπό όχι κατ’ ανάγκη την εκτεταμένη καταστροφή, αλλά την αναστάτωση και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους.

Το σενάριο εκτόξευσης από πλοία στη Μεσόγειο προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό: ένα εμπορικό πλοίο θα μπορούσε θεωρητικά να πλησιάσει αρκετά τις ευρωπαϊκές ακτές, μειώνοντας δραματικά την απόσταση που θα έπρεπε να διανύσουν τα drones.

Στην Ουκρανία, το Gerbera έχει ήδη αποδείξει τη στρατηγική του αξία: ένα πολύ φθηνό αεροσκάφος μπορεί να υποχρεώσει τον αντίπαλο να διαθέσει δυσανάλογους πόρους για τον εντοπισμό και την αναχαίτισή του.

Τώρα, η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: πώς προστατεύεται κανείς από μια απειλή που κοστίζει λιγότερο από ένα αυτοκίνητο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει χάος σε κρίσιμες υποδομές;