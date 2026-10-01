Μια έξοδος για κυνήγι στην Αμαλή της Λέσβου κατέληξε σε αγωνιώδη αναζήτηση και, τελικά, σε μια οδυνηρή είδηση για τη Μυτιλήνη. Ο 45χρονος Στράτος Γ., γνωστός επιχειρηματίας της πόλης και πατέρας ενός παιδιού μόλις δύο ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδες σημείο, κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής.

Για την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, με 14 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν στο δύσβατο σημείο. Στην περιοχή έφτασε και ασθενοφόρο, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η καθυστέρηση που έγινε αγωνία

Ο 45χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι μαζί με φίλο του. Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέφει, οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν.

Η αναζήτηση οδήγησε στο βραχώδες σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η προσέγγιση και η ανάσυρσή του απαίτησαν την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τη συμμετοχή των οποίων γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ενδεχόμενα παθολογικά αίτια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο πτώσης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, δεν υπάρχει οριστική απάντηση για το τι συνέβη.

Ένα γνώριμο πρόσωπο στην προκυμαία

Για πολλούς στη Μυτιλήνη, ο Στράτος Γ. ήταν ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με την καθημερινότητα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, με επιχειρήσεις καφέ και γρήγορου φαγητού στην προκυμαία, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της.

Μέσα από τη δουλειά του είχε αναπτύξει σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και επαγγελματίες της περιοχής. Άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως κοινωνικό, ευγενικό και δραστήριο, με σταθερή παρουσία στην αγορά της Μυτιλήνης.

Μια οικογένεια που είχε ήδη δοκιμαστεί

Η απώλειά του έρχεται να προστεθεί σε δύσκολες στιγμές που είχε βιώσει η οικογένεια τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος και η αδελφή του είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους από κορονοϊό. Περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, ο μέλλων σύζυγος της αδελφής του είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στον δρόμο της Καλλονής.

Τα δύο αδέλφια ήταν ιδιαίτερα δεμένα και είχαν κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον μετά τις διαδοχικές απώλειες.

Πίσω του ο 45χρονος αφήνει τη σύζυγό του, το δίχρονο παιδί τους και την αδελφή του. Και στη Μυτιλήνη, πίσω από την είδηση μιας επιχείρησης ανάσυρσης, βρίσκεται η απώλεια ενός ανθρώπου που πολλοί συναντούσαν καθημερινά — και μιας οικογενειακής ζωής που διακόπηκε πολύ νωρίς.