Μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ; Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η απάντηση είναι αρνητική. Ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε αυτό το ενδεχόμενο στην παρέμβασή του στο φόρουμ της λέσχης Βαλντάι στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ένα τέτοιο σενάριο πρέπει να αποτραπεί.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Πούτιν συνέδεσε την ασφάλεια του Καλίνινγκραντ με το σύνολο του ρωσικού οπλοστασίου και κατηγόρησε τη Δύση για άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση μέσω της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι; Φυσικά όχι»

Αναφερόμενος στα όπλα μαζικής καταστροφής, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε:

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε».

Η δήλωσή του αφορούσε τον κίνδυνο χρήσης τέτοιων όπλων και την ανάγκη αποτροπής του, χωρίς να αποτελεί ανακοίνωση απόφασης για τη χρησιμοποίησή τους. Το Reuters μετέδωσε την παρέμβαση με έμφαση και στα δύο σκέλη της προειδοποίησης.

Το Καλίνινγκραντ στο επίκεντρο της προειδοποίησης

Πιο συγκεκριμένος ήταν ο Πούτιν όταν αναφέρθηκε στον ρωσικό θύλακα της Βαλτικής. Δήλωσε ότι η Μόσχα θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος των όπλων που διαθέτει, εάν απειληθεί το Καλίνινγκραντ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας.

Η αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης του θυλάκου: βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, δύο χώρες του ΝΑΤΟ, χωρισμένος από την υπόλοιπη ρωσική επικράτεια.

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με το Reuters, ρωσικό διπλωματικό έγγραφο προς τη Συμμαχία, με προειδοποίηση ακόμη και για χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση απόπειρας απομόνωσης του Καλίνινγκραντ. Το ΝΑΤΟ απάντησε ότι οι δραστηριότητές του δεν απειλούν το ρωσικό έδαφος και κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές.

Οι επιθέσεις στην ενδοχώρα και το μήνυμα προς τη Δύση

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς δυτική τεχνική υποστήριξη. Κατά τον ίδιο, αυτή η βοήθεια ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.

Πρόσθεσε ότι η χρησιμοποίηση της Ουκρανίας ως ενδιάμεσου για έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας συνιστά απειλή για τη χώρα του.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν βρίσκεται στα πρόθυρα επίθεσης σε εργοστάσια του εξωτερικού που παράγουν όπλα για το Κίεβο. Ανέφερε ότι πρόκειται για δραστηριότητες τις οποίες οι ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών οφείλουν να παρακολουθούν στενά.

Ένας κόσμος που αλλάζει, με τις συγκρούσεις να παραμένουν

Η ευρύτερη πρόβλεψη του Ρώσου προέδρου ήταν ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι «εξαιρετικά πιθανό» να συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, οι θεμελιώδεις αλλαγές στον κόσμο και οι ευκαιρίες που δημιουργούν τροφοδοτούν φιλοδοξίες και αυξάνουν την προθυμία ανάληψης κινδύνων για ένα «φαινομενικά τεράστιο κέρδος». Υποστήριξε, πάντως, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί όσο θα υποχωρεί αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει δυτική ηγεμονία.

Από τη γενική αναφορά στα όπλα μαζικής καταστροφής έως τη συγκεκριμένη προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ, οι δηλώσεις του επαναφέρουν το ζήτημα της πιθανής διεύρυνσης της σύγκρουσης πέρα από την Ουκρανία. Η αποτροπή των «καταστροφικών σεναρίων», την οποία επικαλέστηκε ο ίδιος, αφορά ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο.