Δύο ρωσικά drones έπληξαν σημαντική γέφυρα του Κιέβου, στον ποταμό Δνείπερο, που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.
A major bridge in Kyiv was hit by two Russian drones, per the city's mayor.— Open Source Intel (@Osint613) October 1, 2026
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«Δύο πλήγματα από drones σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στα στηρίγματα της Νότιας Γέφυρας. Η κυκλοφορία της δημόσιας συγκοινωνίας, του μετρό και των επίγειων μέσων στη γέφυρα έχει έκτοτε διακοπεί», ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι οι μηχανικοί «επιθεωρούν την κατάσταση της κατασκευής».
Overnight strikes on Kiev and Odessa.— khamthanhbunvilay (@ThanhTrn872778) October 1, 2026
In Kiev,everything is burning: warehouses,houses,grass,cars, cafes,and so on. pic.twitter.com/0QO65A3E8E