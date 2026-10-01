Δύο ρωσικά drones έπληξαν σημαντική γέφυρα του Κιέβου, στον ποταμό Δνείπερο, που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

A major bridge in Kyiv was hit by two Russian drones, per the city's mayor.

pic.twitter.com/SCxC6YPXTs — Open Source Intel (@Osint613) October 1, 2026

«Δύο πλήγματα από drones σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στα στηρίγματα της Νότιας Γέφυρας. Η κυκλοφορία της δημόσιας συγκοινωνίας, του μετρό και των επίγειων μέσων στη γέφυρα έχει έκτοτε διακοπεί», ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι οι μηχανικοί «επιθεωρούν την κατάσταση της κατασκευής».