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Δύο ρωσικά drones έπληξαν σημαντική γέφυρα του Κιέβου, στον ποταμό Δνείπερο, που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Δύο πλήγματα από drones σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στα στηρίγματα της Νότιας Γέφυρας. Η κυκλοφορία της δημόσιας συγκοινωνίας, του μετρό και των επίγειων μέσων στη γέφυρα έχει έκτοτε διακοπεί», ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι οι μηχανικοί «επιθεωρούν την κατάσταση της κατασκευής».