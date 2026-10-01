«Δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου». Η φράση που είπε η Ρενέ Γκουντ στον πράκτορα της ICE, καθισμένη στη θέση του οδηγού, καταγράφηκε σε βίντεο πριν από τους πυροβολισμούς που της κόστισαν τη ζωή στη Μινεάπολη. Σχεδόν εννέα μήνες αργότερα, η οικογένειά της προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση και απόδοση ευθυνών.

Οι συγγενείς της 37χρονης Αμερικανίδας κατέθεσαν την Πέμπτη δύο αγωγές κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, ομοσπονδιακών αξιωματούχων και πρακτόρων, καταγγέλλοντας παράνομη θανατηφόρα χρήση βίας και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων. Η Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, στη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ για συλλήψεις μεταναστών στη Μινεάπολη.

Οι αγωγές φτάνουν μέχρι τα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια

Η πρώτη αγωγή στρέφεται κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον θάνατο της Γκουντ. Η δεύτερη αφορά, μεταξύ άλλων, τον Τζόναθαν Ρος, τον πράκτορα που την πυροβόλησε, την πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Σύμφωνα με το ABC News, στους εναγόμενους περιλαμβάνεται επίσης ο αρμόδιος του Λευκού Οίκου για τα σύνορα, Τομ Χόμαν. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι οι ευθύνες εκτείνονται πέρα από τον πράκτορα που άνοιξε πυρ, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επιχείρησης. Πρόκειται για ισχυρισμούς των αγωγών, οι οποίοι θα κριθούν δικαστικά.

Το βίντεο και οι δύο εκδοχές για τους πυροβολισμούς

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αλληλουχία των κινήσεων γύρω από το αυτοκίνητο της Γκουντ.

Η Νόεμ είχε υποστηρίξει ότι η 37χρονη επιχείρησε να παρασύρει πράκτορα της ICE με το όχημά της. Η ίδια και ο Μίλερ είχαν συνδέσει τις ενέργειες της γυναίκας με «τρομοκρατία», ενώ ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τον πυροβολισμό ως πράξη αυτοάμυνας.

Η αγωγή περιγράφει διαφορετική εικόνα: σύμφωνα με όσα παραθέτει το ABC News, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο Ρος πυροβόλησε μέσα από το παρμπρίζ και το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού, ενώ το όχημα έστριβε απομακρυνόμενο από αυτόν. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του δικτύου για σχόλιο σχετικά με τις αγωγές.

Δύο θάνατοι στην ίδια πόλη

Ο θάνατος της Γκουντ προκάλεσε διαμαρτυρίες και έντονη αμφισβήτηση των μεθόδων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης. Ακολούθησε, στις 24 Ιανουαρίου, ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, επίσης 37 ετών, από πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη. Ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Με τις δύο αγωγές, η οικογένεια της Γκουντ μεταφέρει πλέον τη διεκδίκηση ευθυνών στις δικαστικές αίθουσες. Εκεί θα εξεταστούν τόσο οι ενέργειες του πράκτορα που πυροβόλησε όσο και οι καταγγελίες για τον ρόλο των αξιωματούχων που σχεδίασαν και υπερασπίστηκαν την επιχείρηση.