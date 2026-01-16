«Αδικαιολόγητη» χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι Αμερικανοί τη δολοφονία της 37χρονης μητέρας από πυρά πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ευρεία διαφωνία με τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποστηρίζει ότι ο αστυνομικός ενήργησε σε νόμιμη άμυνα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του «Quinnipiac University, το 53% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους Αμερικανών εκτιμούν πως ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ ήταν αδικαιολόγητος, το 35% ότι ήταν δικαιολογημένος, ενώ το 12% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασαν άποψη.

Άλλη δημοσκόπηση αμερικανικού δικτύου αποκάλυψε ότι το 56% των Αμερικανών εκτιμούν πως η χρήση όπλου εναντίον της Ρενέ Γκουντ συνιστούσε μη αρμόζουσα χρήση βίας, έναντι μόνο 26% που την έκριναν αρμόζουσα.

Η δημοσκόπηση αυτή, έδειξε επίσης ότι το 51% των Αμερικανών εκτιμούν ότι οι ενέργειες της ICE καθιστούν λιγότερο ασφαλείς τις πόλεις, ενώ το 31% πιστεύει πως τις καθιστά πιο ασφαλείς και το 18% ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί που ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση, είπαν ότι ανησυχούν περισσότερο για την καταστολή όσων διαδηλώνουν κατά των απελάσεων των μεταναστών (47%) παρά για το ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να καταστούν ανεξέλεγκτες (37%).

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται επίσης να μην έχουν πολλή εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ικανότητά της να διεξαγάγει αμερόληπτη και εμπεριστατωμένη έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Έτσι, το 62% των ερωτηθέντων, δηλώνουν ότι έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη -με σχεδόν το μισό (47%) που δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του «Quinnipiac University», το 57% των εκλογέων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ICE εφαρμόζει τους νόμους για τη μετανάστευση, ενώ το 40% τον εγκρίνουν.

Το 58% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα της μετανάστευσης, ενώ το 42% τον εγκρίνουν.