Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπονται ξανά σε σημείο παγκόσμιας έντασης.

Με τις επιθέσεις σε πλοία να πληθαίνουν και τις απειλές να ανταλλάσσονται, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον στέλνουν σκληρά μηνύματα, ανεβάζοντας το θερμόμετρο σε μια ήδη εκρηκτική γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να στείλει αμερικανικά πολεμικά πλοία ώστε να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν την Παρασκευή τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

⚡JUST IN – Iranian spokesperson:



Strait of Hormuz remains open, but "any ship belonging to the Zionist entity [Israel] and America" will be targeted pic.twitter.com/emKz1vIpVS — Ounka (@OunkaOnX) March 7, 2026

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι το Αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε, αν χρειαστεί, να αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη διακόψει τη ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές ενέργειας μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Αλιμοχάμαντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν καλωσορίζει έντονα τη συνοδεία πετρελαιοφόρων και την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, περιμένουμε να τους δούμε εκεί».

Παράλληλα προειδοποίησε: «Συνιστούμε στους Αμερικανούς, πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν την επίθεση στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987, καθώς και τα πετρελαιοφόρα που έγιναν πρόσφατα στόχος επιθέσεων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον εννέα πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν το Σάββατο, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διέταξαν τα πλοία να μην περνούν από το συγκεκριμένο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.