Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και μία στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», έγραψε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.