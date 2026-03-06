Για ένα ακόμη ματς στην Euroleague ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι το «αφεντικό» απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» για την 30η αγωνιστική επικράτησαν στο ΣΕΦ με 86-80 των «πράσινων» κάνοντας την 11η σερί νίκη τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με αυτή τη νίκη ανέβηκε στο 19-10 και έβαλε ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας. Aπό την άλλη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι στο στο 16-14 και μπλέκει ακόμη και για την 10άδα.

Ο Ολυμπιακός παρότι αγωνιζόταν χωρίς Μόρις, Βεζένκοφ και Γουόκαπ, μπήκε πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση και κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο με 20-13. Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν ακόμη καλύτερος και έφτασε μέχρι και το +17 (36-19) κόντρα σε ένα πολύ κακό Παναθηναϊκό, για να κλείσει τελικά το ημίχρονο με 40-29.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα και έκανε την αντεπίθεσή του «ροκανίζοτας» τη διαφορά και να πλησιάσει στο καλάθι με 58-56. Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τρίποντα των Ναν και Τζόζεφ, με τον Ναν ωστόσο να κάνει βήματα σε κομβική φάση και ο Ολυμπιακός να πάρει την πολύ μεγάλη νίκη.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ με 13 πόντους ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από 10 πόντους είχαν οι Νιλικίνα, Γουόρντ και Τζόζεφ.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν είχε 20 πόντους, ενώ 14 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ είχε ο πολύ καλός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Νιλικίνα 10, Ουόρντ 10, Παπανικολάου 8, Ντόρσεϊ 13 (4ασ.), Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 12, Τζόζεφ 10, Μακ Κίσικ 8 (4ασ.), Τζόουνς 2 (6ρ.), Φουρνιέ 5.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:Σορτς, Οσμάν 14, Χολμς 4, Σλούκας 2, Χέιζ-Ντέιβις 12, Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (4ασ.), Ναν 20 (6ασ.), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (7ρ.), Μήτογλου 3.