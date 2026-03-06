Η Τουρκία επιχειρεί να διαχειριστεί μια λεπτή ισορροπία στη Συρία, την ώρα που η απειλή του Ισλαμικού Κράτους επανέρχεται δυναμικά και ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν αποσταθεροποιεί την περιοχή.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ φέρεται να ζήτησε από τη βρετανική MI6 να αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην προστασία του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, μετά από πρόσφατα σχέδια δολοφονίας του, κίνηση που αναδεικνύει το βάθος της συνεργασίας ξένων υπηρεσιών ασφαλείας γύρω από τη Δαμασκό. Η τουρκική προεδρία, ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι η ΜΙΤ υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα προς τη βρετανική υπηρεσία, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα «δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια», παρότι αναγνώρισε πως υπάρχει συντονισμός με τη διεθνή κοινότητα πληροφοριών και τις συριακές αρχές στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Το φερόμενο αίτημα προς τη MI6, εφόσον πράγματι έγινε, υπογραμμίζει την προσπάθεια των συμμάχων της νέας συριακής κυβέρνησης να θωρακίσουν μια χώρα που παραμένει διαλυμένη από σποραδικά επεισόδια βίας, 15 μήνες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ και ενώ ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν απειλεί να συμπαρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι Λονδίνο, Ουάσινγκτον και Άγκυρα θεωρούν τον Σάρα, πρώην αντάρτη και πρώην επικεφαλής της οργάνωσης Hayat Tahrir al Sham, ως τον πολιτικό που μπορεί να αποτρέψει έναν νέο εμφύλιο, μετά τη δεκατετραετή σύγκρουση που εκτόπισε εκατομμύρια Σύρους και επέτρεψε στο Ισλαμικό Κράτος να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις της χώρας.

Στο παρασκήνιο, η ανησυχία για την επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους είναι έντονη: τζιχαντιστές έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον στρατιωτών και αστυνομικών, ανακηρύσσοντας τον Σάρα «υπ’ αριθμόν 1 εχθρό», ενώ μόνο τον περασμένο χρόνο ο Σύρος πρόεδρος και δύο υπουργοί του έγιναν στόχος σε πέντε απόπειρες δολοφονίας, σύμφωνα με το Γραφείο Αντιτρομοκρατίας του ΟΗΕ. Τουρκικές και συριακές πηγές αναφέρουν ότι, μετά την αποκάλυψη ενός «σχεδίου δολοφονίας», η ΜΙΤ, η MI6 και οι συριακές υπηρεσίες ασφαλείας μοιράζονται πληροφορίες, με την Άγκυρα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό.

Τον περασμένο μήνα, η οργάνωση εξαπέλυσε έξι επιθέσεις κατά των συριακών αρχών, διακηρύσσοντας πως εγκαινιάζει μια «νέα φάση» του αγώνα της, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για αναζωπύρωση της τζιχαντιστικής απειλής. Η Δαμασκός, από την πλευρά της, αναγκάστηκε για πρώτη φορά να παραδεχθεί ανοιχτά ότι συντονίζει τις ενέργειές της με τη ΜΙΤ, αποκαλύπτοντας πως με τη βοήθεια των τουρκικών πληροφοριών εντοπίστηκε τριμελής ομάδα που σχεδίαζε επιθέσεις με βόμβες πυροδοτούμενες εξ αποστάσεως και αποτράπηκε «άμεση επίθεση» στην πρωτεύουσα.