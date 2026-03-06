Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε απόψε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, στη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε η αύξηση της παραγωγής σε ορισμένα κατευθυνόμενα πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο διαδίκτυο, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon.