Το αρχηγείο του τάγματος ειρηνευτικών δυνάμεων της Γκάνα που συμμετέχει στις αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο δέχθηκε επιθέσεις με πυραύλους την Παρασκευή, με αποτέλεσμα δύο στρατιώτες να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, γεγονός που πυροδότησε νέα ισραηλινή στρατιωτική επίθεση κατά της οργάνωσης.

Στρατιώτες από τη Γκάνα έχουν αναπτυχθεί στον Λίβανο στο πλαίσιο της αποστολής United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνα δεν διευκρινίζει ποιος εκτόξευσε τους πυραύλους, αναφέρει όμως ότι το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υπέβαλε διαμαρτυρία για το περιστατικό στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πέρα από τους δύο στρατιώτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ένας ακόμη στρατιώτης «έχει υποστεί σοβαρό ψυχολογικό σοκ», ενώ το κτίριο της λέσχης αξιωματικών επλήγη και καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε «την απαράδεκτη επίθεση»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε «την απαράδεκτη επίθεση» που έπληξε μέλη της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία όπως υπογραμμίζει «διαδραματίζει βασικό ρόλο σταθεροποίησης στο νότιο Λίβανο».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα και τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και επισήμανε οτι «η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή».

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και κάθε χώρας στην περιοχή, πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης δεν μπορούν να αφήσουν κανένα περιθώριο για τρομοκρατία. Η Γαλλία θα το διασφαλίσει αυτό» αναφέρει επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.