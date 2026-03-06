Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση μέσω Instagram, εκφράζοντας την πίστη του στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, έγραψε «όσο το σερί θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει», ενώ στη συνέχεια ανέφερε σε βίντεο τα εξής, απαντώντας σε διάφορους φίλους του Παναθηναϊκού που του έστειλαν μηνύματα:

«Ως συνήθως, μετά από ήττες θα μιλήσω εγώ. Μετά από νίκες δε χρειάζεται, μιλάνε οι άλλοι. Να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον τα έχουμε ξεχάσει. Με την προστακτική δεν τα πάω καλά.

Η προστακτική αλλού. Δεύτερον, διώξε τον έναν, διώξτε τον άλλον. Ανθρώπους που έχουν φέρει Ευρωλίγκα και σε έχουν πάει στο επόμενο Final 4. Αυτά αλλού. Να συνεννοούμαστε».