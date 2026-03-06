Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones αργά το βράδυ της Παρασκευής σε ενεργειακές υποδομές στη Βασόρα, πλήττοντας μεταξύ άλλων το πετρελαϊκό πεδίο Rumaila και το αεροδρόμιο της πόλης.

Iranian drone strikes hit energy infrastructure in Burjesia/Basra, including a Baker Hughes facility, the Rumaila oil field, and Basra airport. pic.twitter.com/CeeHpKKFSk — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

Άλλη μια επιδρομή drones είχε στόχο το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο «δέχθηκε κύμα επιθέσεων» με drones και πυραύλους, συμπληρώνοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επιδρομή drones, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ αναχαίτισαν νωρίτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλισμένα με εκρηκτικά, πάνω από το Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, και συντρίμμια έπεσαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι κουρδικές αρχές.

⚡️ A hotel in Erbil, where American personnel were believed to be located, was targeted. pic.twitter.com/E67qErUwMZ — War Monitor (@WarMonitors) March 6, 2026

«Οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατέρριψαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά πάνω από το Αρμπίλ» ανέφεραν οι δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής. «Συντρίμμια του ενός από τα καταρριφθέντα αεροσκάφη έπεσαν» κοντά σε ένα ξενοδοχείο, χωρίς να αναφερθούν θύματα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Λίγο νωρίτερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι μαχητές που συνδέονται με το Ιράν μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο ξενοδοχεία στο Ιρακινό Κουρδιστάν όπου διαμένουν αλλοδαποί.