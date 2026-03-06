Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε απόψε ότι μαχητές που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο ξενοδοχεία στο Ιρακινό Κουρδιστάν.
«Τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν να βάλουν στο στόχαστρο ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν ξένοι, στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν», ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.
Η Αμερικανική διπλωματική αντιπροσωπεία επανέλαβε την έκκλησή της προς τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οργανώσεις από το Ιράν ενδέχεται να πλήξουν ξενοδοχεία στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Οι Αμερικανοί διπλωμάτες κάνουν έκκληση προς τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Ιράκ
