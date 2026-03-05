Έντονο διάλογο είχαν στον αέρα της εκπομπής «Live You» η Μαρία Αναστασοπούλου με τον Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με την 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Την ώρα που προβάλλονταν πλάνα από τη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας, ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε: «Δυναμική βλέπω η παρέμβαση στο υπουργείο. Αραιά αραιά, καμιά τριανταρέα τους βλέπω». Η Μαρία Αναστασοπούλου τότε αντέδρασε λέγοντας: «Άρα ήθελες περισσότερους εσύ». Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας: «Όχι δεν ήθελα τίποτα, απλώς είναι γελοίο όλο αυτό που βλέπουμε τώρα».

«Το αίτημα των εργαζομένων είναι η αγωνία για τους συναδέλφους τους που είναι στα πλοία. Τα αποθέματα τελειώνουν, άρα τα περιθώρια πια στενεύουν», σχολίασε η Μαρία Αναστασοπούλου. «Η ακτοπλοΐα σε τι φταίει; Αυτό δεν καταλαβαίνω», απάντησε ο Άρης Πορτοσάλτε. Η Μαρία Αναστασοπούλου τότε του απάντησε: «Δεν μπορώ Άρη μου να στο απαντήσω εγώ αυτό. Μπορείς να ρωτήσεις τους ανθρώπους που απεργούν σήμερα».

Λίγο αργότερα ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε λόγο για «νταβατζιλίκι του ΚΚΕ» προκαλώντας την αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου, η οποία είπε ενοχλημένη: «Μου απευθύνεσαι λες και προκήρυξα εγώ την απεργία. Οι εργαζόμενοι κάνουν μία απεργία. Τι να κάνουμε τώρα;».

Ο Άρης Πορτοσάλτε απάντησε: «Όχι, σχολιάζω, σχολιάζω την απεργία, την τζάμπα απεργία του ΚΚΕ που βασανίζει και στερεί την ακτοπλοΐα από τους πολίτες που ζουν στα νησιά. Είναι άλλο πράγμα τώρα να διαμαρτύρεσαι, άλλο να ζητάς και άλλο να κηρύσσεις απεργία. Πρέπε να το λύσουμε αυτό κάποια στιγμή».