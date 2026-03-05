Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ όπως και αεροπορική βάση στην περιοχή, κατά την έκτη ημέρα του πολέμου.

«Πύραυλοι Khorramshahr-4, που μετέφεραν οβίδα ενός τόνου, εξαπολύθηκαν σήμερα την αυγή (…) προς την καρδιά του Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τη βάση της 27ης μοίρας της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο», σημείωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iran says it targeted Israel's Ben Gurion Airport and Airbase 27 with Khorramshahr-4 missiles. pic.twitter.com/maNWMtJigt — BRICS News (@BRICSinfo) March 5, 2026

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων μια βάση ραντάρ.

Τα πλήγματα έπληξαν στόχους στο Τελ Αβίβ όπως και τη βάση ραντάρ της Μερόν στο βόρειο Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον ιρανικό στρατό.

Bίντεο από την εκτόξευση ιρανικού drone

🚨 #BREAKING Iran has published a video showing drone launches towards the US and Israeli targets in the region. pic.twitter.com/Yc0m7PPG8A — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 5, 2026

Εκπρόσωπος Ιράν: Ο λαός μας σφαγιάζεται βάναυσα

Ο λαός μας σφαγιάζεται βάναυσα καθώς οι επιτιθέμενοι στοχεύουν σκόπιμα περιοχές αμάχων και οποιαδήποτε τοποθεσία πιστεύουν ότι θα προκαλέσει τα μέγιστα δυνατά βάσανα και απώλειες ζώων» σχολίασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι με αφορμή την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, οι οποίες παρακολουθούν στενά την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Νωρίς την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν εκ νέου άνοδο.