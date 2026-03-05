Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πλήγμα ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, στην οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Το Μπακού «προετοιμάζει τα αντίποινα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι οι «πολεμικές αυτές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν επέδωσε σήμερα επίσημη νότα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρεσβευτή αφού δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στο έδαφός του, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους στο Ναχιτσεβάν.

IRAN ATTACKS AZERBAIJAN'S NAKHCHIVAN AIRPORT, VIDEO SHOWS EXPLOSION.pic.twitter.com/yfOaSEPGA7 — NewsWire (@NewsWire_US) March 5, 2026

«Ένα drone έπληξε τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο έπεσε κοντά στο κτίριο σχολείου στο χωριό Σακαραμπάντ», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις αυτές drones που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυμάτισαν δύο πολίτες», τόνισε, σημειώνοντας ότι «η επίθεση αυτή στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν αντιβαίνει στους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει σε αυξημένες εντάσεις στην περιοχή».

Αξιώνουμε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποσαφηνίσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας εξήγηση και να λάβει τα απαραίτητα έκτακτα μέτρα για να προληφθεί να προκύψουν ξανά στο μέλλον περιστατικά τέτοιου είδους, σημείωσε.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Αζερμπαϊτζάν εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί επίσημη νότα διαμαρτυρίας, πρόσθεσε το Μπακού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το Αζερμπαϊτζάν επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει «αρμόζοντα απαντητικά μέτρα» εναντίον της Τεχεράνης.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε στο Reuters ότι πυρκαγιά ξέσπασε ως αποτέλεσμα του συμβάντος.

Πλάνα που έδωσε η πηγή αυτή δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο και ζημιά στον φωταγωγό εντός του κτιρίου του τερματικού σταθμού.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ανησυχεί στην ιδέα το Ισραήλ, στενός σύμμαχος του Αζερμπαϊτζάν και σημαντικός προμηθευτής του όπλων, να χρησιμοποιήσει το έδαφος αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας του Καυκάσου, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Ιράν, για να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του εδάφους της.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Μπακού είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να χρησιμοποιηθεί το έδαφός του για να εξαπολυθούν επιθέσεις κατά του Ιράν, όταν η Ισλαμική Δημοκρατία αποτελούσε στόχο εκτεταμένων πληγμάτων από το Ισραήλ