Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες. Απορρίπτονται εν συνόλω, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση και παρέπεμψε στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα.

«Δεν υπάρχει βάση σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Κουτσούμπας και χρειάζεται παραπάνω προσοχή στη διάδοση ειδήσεων που δεν πατάνε στην πραγματικότητα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Γενικά χρειάζεται προσοχή και όριο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις χθεσινές τοποθετήσεις του Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα για τις ιρανικές επιθέσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, αναφέρθηκε και στο θέμα της βάσης στη Σούδα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς υπάρχει η δέουσα ενημέρωση που προβλέπεται στις συμφωνίες μεταξύ των κρατών».

«Πραγματικά προκαλούν θλίψη εκείνοι που κολλημένοι στις ιδεοληψίες τους δε βλέπουν ότι η Ελλάδα παίρνει αποφάσεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον οι οποίες δικαιώνονται στη συνέχεια. Ακόμα και η Ισπανία και ο κ. Σάντσεθ κάνει το ίδιο πράγμα ακολουθώντας χώρες που στέλνουν δυνάμεις. Να ανοίξουν να δουν τον χάρτη της Ευρώπης όλοι όσοι μας καλούν να ακολουθήσουμε την στάση του Σάντσεθ. Η Ισπανία δεν έχει γείτονες με αναθεωρητικές βλέψεις, η Ελλάδα έχει. Επίσης, η Ισπανία έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα η οποία έχει ενεργό το casus belli».

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την επιστολική ψήφο, λέγοντας πως: «κρατάμε πρωτίστως την καλή πλευρά αυτής της ιστορίας. Την στάση του ΠΑΣΟΚ και κάποιων βουλευτών. Στόχος είναι στις επόμενες εκλογές να μην έχουμε Έλληνες δυο ταχυτήτων. Ήταν μια καλή ημέρα για τη Δημοκρατία μας. Να ξέρουν οι Έλληνες του εξωτερικού όμως ότι κάποια κόμματα τους γύρισαν την πλάτη».

«Ελπίζουμε να μη φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Αφού ο σκοπός είναι η ενημέρωση γιατί δε δέχονται οι πολιτικοί αρχηγοί για να ενημερωθούν κατ’ ιδίαν από τον πρωθυπουργό; Μήπως γιατί αυτό που θέλουν είναι ένα συμβούλιο για να κάνουν σόου;».

Υπάρχει έτοιμο σχέδιο για τα ενεργειακά αλλά και για τα υπόλοιπα – Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

«Εφόσον παρατηρηθούν αυξήσεις οι οποίες οφείλονται σε αυτή την κατάσταση, δεν θα αφήσουμε αβοήθητους τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί, αλλά θα είμαστε παρόντες λόγω των πλεονασμάτων της οικονομίας μας. Ελπίζω να μη χρειαστεί να κάνουμε τέτοιες ανακοινώσεις, αλλά θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε. Φυσικά και υπάρχει έτοιμο σχέδιο όχι μόνο για τα ενεργειακά αλλά και για τα υπόλοιπα. Υπάρχει σχέδιο και για τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Δε θεωρούμε όμως ότι θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού και ανησυχίας», τόνισε ο κ. Μαρινάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για το ενδεχόμενο ράλι ανόδου στις τιμές της ενέργειας.