Ένας 23χρονος υπήκοος Ιράκ προσήχθη πριν από λίγο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων και εξετάστηκε, καθώς πολίτης τηλεφώνησε στο «100» και ανέφερε ότι τον είδε να βιντεοσκοπεί έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εκπαιδευόμενο πιλότο ιδιωτικής σχολής, στο κινητό του οποίου εντοπίστηκε υλικό από μικρά πολιτικά αεροπλάνα και ενδεχομένως ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν ώρα πτήσης.

Αυτή την ώρα γίνεται εξακρίβωση στοιχείων, χωρίς να προκύπτει κάτι επιβαρυντικό για τον 23χρονο Ιρακινό.