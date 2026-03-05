Είναι η έκτη ημέρα πολέμου και καμία ύφεση δεν έχει καταγραφεί στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται. Το Ισραήλ δηλώνει ότι χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων, ενώ το Ιράν προχώρησε σε νέα αντίποινα στην ευρύτερη περιοχή. Όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος επεκτείνεται πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν αρνήθηκε ότι τα drones του χτύπησαν ένα αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν. Εντωμεταξύ, η Τεχεράνη χαρακτήρισε «θηριωδία» την τορπιλισμό ενός πολεμικού πλοίου του από τις ΗΠΑ κοντά στη Σρι Λάνκα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε εμφατικά ότι η χώρα του είχε στοχεύσει σήμερα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει ότι δύο ιρανικά drones χτύπησαν το έδαφός του στο Ναχτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου κτιρίου του αεροδρομίου που υπέστη σημαντικές ζημιές.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες»», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ιρανού εκπροσώπου, «πολιτική της χώρας του είναι να χτυπά μόνο τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του».

Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi responded to reports that drones struck Nakhchivan International Airport in Azerbaijan, saying Tehran does not target neighbouring countries and that the incident must be investigated.



Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πλήγμα ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, στην οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Το Μπακού «προετοιμάζει τα αντίποινα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι οι «πολεμικές αυτές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν επέδωσε σήμερα επίσημη νότα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρεσβευτή, αφού δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στο έδαφός του, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους στο Ναχιτσεβάν.

Ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος γεμάτο εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει δεξαμενόπλοιο στο Ιράκ

Ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος φορτωμένο εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε σήμερα για να στοχοποιήσει και να προκαλέσει ζημιές στο υπό σημαία Μπαχαμών δεξαμενόπλοιο Sonangol Namibe που ήταν αγκυροβολημένο στα ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δύο πηγών ασφαλείας ιρακινού λιμανιού.

Το μικρό σκάφος εξερράγη αφού χτύπησε το δεξαμενόπλοιο και αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που έχει καταγραφεί μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ιράκ και αποτελεί κλιμάκωση των απειλών σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, ανέφεραν οι πηγές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο των ΗΠΑ στο βόρειο τμήμα του Κόλπου και ότι στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια drone στο Άμπου Ντάμπι, πύραυλοι στην Ντόχα

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την πτώση συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) σε βιομηχανική περιοχή της πρωτεύουσας Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το Κατάρ στοχοθετήθηκε από πυραύλους, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Οι χώρες του Κόλπου αντιμετωπίζουν από το Σάββατο επιθέσεις από το γειτονικό τους Ιράν σε αντίποινα για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο Άμπου Ντάμπι, συντρίμμια έπεσαν σε δύο σημεία σε βιομηχανική περιοχή μετά «την επιτυχημένη αναχαίτιση ενός drone», σύμφωνα με τις αρχές, προκαλώντας «ελαφρά ως μέτρια τραύματα σε υπηκόους του Πακιστάν και του Νεπάλ».

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκε από «επίθεση πυραύλων» την οποία τα αμυντικά του συστήματα «είχαν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν», λίγο αφού ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται εκεί άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων, μετά είδαν στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ορίζοντα.

Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει μερικές ώρες νωρίτερα ότι απομακρύνουν τους κατοίκους που ζουν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν.

Στη Σαουδική Αραβία παράλληλα τρεις πύραυλοι και drones αναχαιτίστηκαν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στο μεταξύ στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ, ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από «ισχυρή έκρηξη», από την οποία προκλήθηκε διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.