Στο Euroleague & Friends Global της EuroLeague, ο Γάλλος σέντερ είχε μια χαλαρή συζήτηση με τους Κάιλ Χάινς και Σέιν Λάρκιν. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το πώς πιστεύει ότι θα νιώσει όταν επιστρέψει στη δράση μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού στο OAKA.

«Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώθω. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην παίξω σαν @@@. Ο Σέιν ξέρει πώς είναι ο Εργκίν. Αν χάσεις ένα σουτ, βγαίνεις έξω», είπε με χιούμορ, αναφερόμενος στον Εργκιν Αταμάν.

Ο Λάρκιν επιβεβαίωσε αμέσως το σχόλιο, λέγοντας γελώντας: «Ισχύει! Αν συμβεί αυτό, θα σου πει: έλα φίλε, κάτσε στον πάγκο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεσόρ πραγματοποίησε την Τετάρτη (4/3) την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του και πλέον βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Άταμαν.