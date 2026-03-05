Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κώστας Φλώρος, τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα». Σύμφωνα με τον πολιτικό αρχηγό, το περιστατικό συνέβη χθες, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας και ειδικότερα την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Βελόπουλος καλεί τον κ. Κακλαμάνη «ως θεματοφύλακα του πολιτεύματος» και του Συντάγματος να τιμωρήσει άμεσα τον «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο» βουλευτή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, πάντως, ο κ. Φλώρος υποστηρίζει, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν αποκάλεσε καράφλα τον κ. Βελόπουλο αλλά απλώς τον προέτρεψε «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, την ώρα που ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ακολούθησε ο εξής σύντομος διάλογος:

Βελόπουλος: Εσείς έχετε μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας.

Φλώρος: Παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα.

Η επιστολή του κ. Βελόπουλου προς τον πρόεδρο της Βουλής έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής και ενώ στο βήμα βρισκόταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπόδικος για κακούργημα, ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, για πολλοστή φορά, επιτέθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης και σε εμένα προσωπικά, εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, παρουσία του Πρωθυπουργού και των Πολιτικών Αρχηγών, με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε προς εμένα με τις ύβρεις: «απατεώνα», «σαχλαμάρα», «καράφλα», εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων στην αίθουσα της Ολομέλειας, χωρίς, μάλιστα, τη στιγμή εκείνη, να υπάρξει από τον Προεδρεύοντα η επιβεβλημένη προστασία της διαδικασίας και του προσώπου μου.

Ήταν προφανής η πρόθεση του συγκεκριμένου, υπόδικου και υπότροπου βουλευτή, να προκαλέσει εμένα προσωπικά, αλλά και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης, προκειμένου να διαταραχθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Για άλλη μια φορά, δεν αντιδράσαμε στις προκλήσεις και στις χυδαίες εξυβριστικές και συκοφαντικές εκφράσεις του.

Απόδειξη για την επί προθέσει, απρόκλητα προκλητική συμπεριφορά του είναι ότι, όποτε ο ίδιος προσωπικά βρίσκομαι στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο συγκεκριμένος βουλευτής κάθεται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, σε κοντινή θέση από τα έδρανα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, με προφανή σκοπό να προκαλέσει και να διαταράξει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, δείχνοντας ότι τελεί υπό την προστασία της Νέας Δημοκρατίας.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής, παρά τις συνεχείς του προκλήσεις και το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι είναι υπόδικος για βαρύτατο κακούργημα, που άπτεται της λειτουργίας του Πολιτεύματος, απολαμβάνει μια ιδιότυπη ασυλία, τόσο από το Προεδρείο της Βουλής όσο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Σας υπενθυμίζω, δε, ότι είναι η πολλοστή φορά που ο συγκεκριμένος βουλευτής, παρ’ ότι ήδη υπόδικος για το σοβαρότατο κακούργημα της χειροδικίας κατά μέλους της Βουλής εντός του Κοινοβουλίου και παρεμπόδισής του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 157 Π.Κ., εξακολουθεί να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, με ενδεικτικά παραδείγματα τη χυδαία και υβριστική επίθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλων βουλευτών.

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, επειδή ο ρόλος σας δεν εξαντλείται στην τήρηση του χρόνου των ομιλιών, αλλά κυρίως, στην τήρηση της νομιμότητας των Συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και ως θεματοφύλακας του Πολιτεύματος, του ίδιου του Συντάγματος, σας καλώ όπως λάβετε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τιμωρηθεί ο υπόδικος, υπότροπος και αμετανόητος, όπως αποδεικνύεται, συγκεκριμένος βουλευτής.»