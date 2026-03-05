Ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», έγινε γνωστός για τη βίαιη δράση του στο εμπόριο ναρκωτικών. Η μικρότερη κόρη του, όμως, φαίνεται πως προτιμά ένα πολύ πιο «αθώο» επάγγελμα: να αλέθει… κόκκους καφέ.

Σε ένα απλό εμπορικό κέντρο στην πόλη Perris της California, λειτουργεί το καφέ El Rincon La Chulis, το οποίο διαχειρίζεται η 24χρονη Λάισα Οσεγκέρα, η νεότερη κόρη του «Ελ Μέντσο». Όταν δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν το κατάστημα, οι πελάτες εμφανίστηκαν έκπληκτοι όταν έμαθαν για τη σύνδεση της ιδιοκτήτριας με τον διαβόητο αρχηγό του καρτέλ, Jalisco New Generation. Μάλιστα, πολλοί ανέφεραν πως δεν την είχαν δει από τότε που ο πατέρας της σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Μεξικό, στις 22 Φεβρουαρίου.

«Είναι ένα κανονικό μέρος και εκείνη είναι πολύ καλή. Ένας φυσιολογικός και ευγενικός άνθρωπος που διατηρεί μια καλή επιχείρηση, αλλά ποτέ δεν μιλά για την οικογένεια ή τον σύζυγό της», είπε ένας τακτικός πελάτης του καφέ. Παρά το χαμηλό προφίλ της, η ζωή της θυμίζει σενάριο τηλεοπτικής σειράς.

Η νεαρή γυναίκα είναι παντρεμένη με έναν 39χρονο, υψηλόβαθμο μέλος του ίδιου καρτέλ, γνωστό στον υπόκοσμο ως «Ελ Γκάουτσο». Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε κατηγορηθεί για απαγωγή δύο μελών του Μεξικανικού Ναυτικού και στη συνέχεια σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να διαφύγει στις ΗΠΑ μέσω τούνελ από την Tijuana. Αργότερα εμφανίστηκε στην Καλιφόρνια, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε ψεύτικη ταυτότητα για να αποκτήσει άδεια οδήγησης. Αγόρασε επίσης ένα σπίτι πέντε υπνοδωματίων στην Riverside έναντι 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Ο ίδιος συνελήφθη το 2024 και κατηγορήθηκε για διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης στις ΗΠΑ και για ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων από ναρκωτικά. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση.

Η συγκλονιστική ιστορία της οικογένειας της Λάισα

Η απαγωγή που φέρεται να οργάνωσε έγινε ως αντίποινα για τη σύλληψη το 2021 της μητέρας της Λάισα, Ροζαλίντα Γκονζάλες, γνωστής ως «La Jefa». Η ίδια καταδικάστηκε στο Μεξικό σε πέντε χρόνια φυλάκιση για οικονομικές παρατυπίες σε επιχείρηση πλυντηρίου αυτοκινήτων, αλλά αποφυλακίστηκε το 2025.

Παρά το σκοτεινό οικογενειακό παρελθόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Λάισα εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Το καφέ της έχει εξαιρετικές κριτικές στο διαδίκτυο και σταθερή πελατεία. Η διακόσμηση περιλαμβάνει πινακίδες στα ισπανικά με φράσεις όπως «Η αγάπη μπορεί να περιμένει, αλλά το φαγητό όχι», μια εικόνα εντελώς διαφορετική από τη βία και το εμπόριο ναρκωτικών που συνδέονται με το καρτέλ του πατέρα της.

Ωστόσο, κάποιοι πελάτες υποστηρίζουν ότι κάποτε υπήρξε ένα επεισόδιο έντασης. Σύμφωνα με κριτική στο διαδίκτυο, η Λάισα φέρεται να πέταξε ένα ποτό σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν κοντά της. Στην οικογένεια υπάρχει και μια ακόμα γνωστή φιγούρα: η μεγαλύτερη αδελφή της, Τζέσικα, γνωστή ως «La Negra». Εκείνη καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρημάτων από πωλήσεις φαιντανύλης, κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών μέσω επιχειρήσεων στο Μεξικό, όπως μπαρ και εστιατόρια. Εξέτισε 25 μήνες από ποινή 30 μηνών και αποφυλακίστηκε το 2022.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της, είναι επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος του καρτέλ και φημολογείται ότι μπορεί να αναλάβει την ηγεσία μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.