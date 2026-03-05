Ένα αποκομμένο κεφάλι που βρέθηκε στο Μπαλί εκτιμάται ότι ανήκε στον γιο ενός εύπορου Ουκρανού επιχειρηματία, ο οποίος απήχθη και φέρεται να βασανίστηκε, να δολοφονήθηκε και να ακρωτηριάστηκε στη διάρκεια αποτυχημένης απόπειρας λύτρων στο λεγόμενο «Νησί των Θεών».

Όπως αναφέρει η New York Post, o 28χρονος Ουκρανός Iγκόρ Κομάροφ δέχθηκε επίθεση και απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ οδηγούσε σκούτερ, από ομάδα ανδρών που επέβαιναν σε συνοδεία οχημάτων, σε μια επιχείρηση «στρατιωτικού τύπου» που πραγματοποιήθηκε στην Τζιμπαράν, παραθαλάσσια περιοχή του Μπαλί δημοφιλή σε Ρώσους και Ουκρανούς.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ ταξίδευε στο Μπαλί με τη σύντροφό του, Για Μισάλοβα, influencer στα social media με σχεδόν 200.000 followers στο Instagram. Έγιναν εικασίες ότι μια φωτογραφία που ανέβασε η Για Μισάλοβα με την ίδια και τον Ιγκόρ Κομάροφ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τη λεζάντα «Σε αγαπώ κάθε μέρα», ίσως αποκάλυψε άθελά της την τοποθεσία του Ιγκόρ Κομάροφ στους απαγωγείς του.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ είναι γιος του Ολεξάντρ «Νάρικ» Πετρόφσκι, μιας ισχυρής και αμφιλεγόμενης προσωπικότητας από το Ντνίπρο, που έχει αναφερθεί σε τοπικά δημοσιεύματα τα οποία περιγράφουν την εκτεταμένη επιχειρηματική του επιρροή, τις υψηλού επιπέδου πολιτικές διασυνδέσεις και φερόμενους δεσμούς με τον εγκληματικό υπόκοσμο της πόλης.

Ο «Νάρικ», όπως είναι ευρύτερα γνωστός, δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο έγκλημα, ενώ το News.com.au επισημαίνει ότι δεν επιβεβαιώνει ως αληθείς τις αναφορές ουκρανικών δημοσιευμάτων σχετικά με φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητές του.

Σύμφωνα με καταγραφή GPS σε ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή του γιου του, ο Ιγκόρ Κομάροφ μεταφέρθηκε σε πολυτελή βίλα στην Ταμπανάν, στη μεσοδυτική ακτή του Μπαλί, όπου φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και να βασανίστηκε.

Θολό βίντεο που δημοσιεύτηκε πρώτα στο κανάλι MASH στο Telegram φέρεται να δείχνει τον Ιγκόρ Κομάροφ με εμφανή τραύματα, ανάμεσά τους δύο μαυρισμένα μάτια, να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στους απαγωγείς.

«Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω»: Το βίντεο ομηρίας για λύτρα 10 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με όσα λέγονται από τον Ιγκόρ Κομάροφ, προφανώς υπό πίεση, οι απαγωγείς, που θεωρούνται ύποπτα μέλη οικογένειας ουκρανικού εγκληματικού συνδικάτου, οργάνωσαν την απαγωγή για να πάρουν πίσω 10 εκατ. δολάρια που, όπως ισχυρίζονται, ο Πετρόφσκι τους είχε αποσπάσει μέσω απάτης. Ο ισχυρισμός δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από το News.com.au. «Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω, βοηθήστε με σας παρακαλώ, κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε αυτά τα δέκα εκατομμύρια σας παρακαλώ», είπε ο Ιγκόρ Κομάροφ στο βίντεο, του οποίου την αυθεντικότητα η αστυνομία στο Μπαλί εξακολουθεί να προσπαθεί να επιβεβαιώσει.

«Θα επιστρέψω τα πάντα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους από τους οποίους έχετε πάρει. Ήδη μου έκοψαν κάποια από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια και μου χτύπησαν το θώρακα. Είμαι ήδη σε φάρμακα, δεν έχω πια άκρα», είπε ο Ιγκόρ Κομάροφ στα Ουκρανικά, σηκώνοντας αυτό που έμοιαζε με δεμένο και αιματοβαμμένο κολοβώμα του αριστερού του χεριού. «Σύντομα θα ξεκινήσει μόλυνση. Πεθαίνω», συνέχισε ο Ιγκόρ Κομάροφ σε έναν ασύνδετο μονόλογο διάρκειας τριών λεπτών. «Σας παρακαλώ πολύ, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή οργάνωση, βοηθήστε με σας παρακαλώ, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε μαφιόζοι, κανείς, ήδη με πήγαν σε άλλη χώρα».

«Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από εμένα αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ τακτοποιήστε με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια μπουν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως ελεύθερο στο σημείο όπου με πήραν. Σας ικετεύω, σας παρακαλώ. Παρακαλώ τακτοποιήστε. Θα σας τα δώσω όλα πίσω, θα δουλέψω γι’ αυτό, θα σας τα δώσω όλα, σας παρακαλώ», είπε ο Ιγκόρ Κομάροφ, προσθέτοντας: «Κανένας γκάνγκστερ δεν θα σας βοηθήσει, καμία αστυνομία. Μην επικοινωνήσετε με κανέναν άλλον».

Το μακάβριο εύρημα στον ποταμό Wos, η ταυτοποίηση με τατουάζ και οι συλλήψεις υπόπτων

Αφού ταυτοποίησε ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, η αστυνομία το εντόπισε στην Ταμπανάν. Η βίλα ήταν άδεια, ωστόσο η αστυνομία βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα που ανήκαν στο θύμα, καθώς και ίχνη αίματος που οι πραγματογνώμονες αργότερα ταίριαξαν με κηλίδες που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του ενοικιαζόμενου οχήματος.

Η υπόθεση πήρε ανατριχιαστική τροπή στις 27 Φεβρουαρίου, όταν η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε αποκομμένα ανθρώπινα μέλη, ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, τμήματα του άνω θώρακα, μηρούς και εσωτερικά όργανα, στο στόμιο του ποταμού Wos, στη νοτιοανατολική ακτή του Μπαλί, περίπου 19 μίλια από την Ταμπανάν. Η ιατροδικαστική ανάλυση υπέδειξε ότι τα μέλη προέρχονταν από άνδρα που είχε πεθάνει περίπου τρεις ημέρες πριν από τη φρικτή ανακάλυψη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά, μέσω τεστ DNA, ότι ανήκουν στον Ιγκόρ Κομάροφ.

«Τα δείγματα DNA θα συγκριθούν με εκείνα μελών οικογενειών που έχουν δηλώσει εξαφάνιση ή απαγωγή, συμπεριλαμβανομένου του αλλοδαπού που αναφέρθηκε νωρίτερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ανώτερος επίτροπος Αριασάντι, ο οποίος, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Όλες οι πιθανότητες διερευνώνται, αλλά τα συμπεράσματα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική έρευνα και ιατροδικαστικά αποτελέσματα», είπε.

Ωστόσο, σε άλλη εξέλιξη, ο ιατροδικαστής στο Μπαλί δήλωσε στο News.com.au το βράδυ της Κυριακής ότι υπήρξε μερική αντιστοίχιση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τατουάζ του Ιγκόρ Κομάροφ και στα τατουάζ που βρέθηκαν σε κάποια από τα μέλη στο ποτάμι. «Θα κάνω την νεκροψία αύριο το πρωί, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να σας πω τίποτα, γιατί δεν έχω βρει άλλα σημαντικά ευρήματα πέρα από το τατουάζ», είπε ο ιατροδικαστής στο News.com.au, προσθέτοντας ότι τα τατουάζ ταιριάζουν «μερικώς». Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε και ένα ακόμη εύρημα που αυξάνει την πιθανότητα τα μέλη να ανήκουν στον Ιγκόρ Κομάροφ: «Είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ο νεκρός λόγω προχωρημένης αποσύνθεσης. Ωστόσο, με βάση τα χαρακτηριστικά του κρανίου, μπορώ να πω ότι είναι Καυκάσιος».

Σε δεύτερη ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας που είχε νοικιάσει το όχημα συνελήφθη σε σχέση με την απαγωγή και την ύποπτη δολοφονία του Ιγκόρ Κομάροφ. Ανέφερε ότι άλλοι έξι ύποπτοι, επίσης αλλοδαποί, καταζητούνται για ανάκριση σε σχέση με τα εγκλήματα. Στην Ινδονησία είναι πρωτόκολλο να μη δημοσιοποιούνται τα ονόματα υπόπτων μέχρι να τους απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες.

Τέσσερις από τους υπόπτους διέφυγαν από το Μπαλί μέσω του διεθνούς αεροδρομίου, ενώ οι άλλοι δύο εκτιμάται ότι εξακολουθούν να κρύβονται στο Μπαλί ή σε άλλη επαρχία της Ινδονησίας. Και οι έξι έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα καταζητούμενων της Ινδονησίας και σε Red Notice της Interpol, ένα παγκόσμιο αίτημα προς τις αρχές επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγάδων.