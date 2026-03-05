Ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη νωρίς την Τετάρτη στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.