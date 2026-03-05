Ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη νωρίς την Τετάρτη στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

🚨#BREAKING Israeli media reported that an F-15 fighter jet has been crashed in western Iran — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 5, 2026

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.