Ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη νωρίς την Τετάρτη στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.
🚨#BREAKING Israeli media reported that an F-15 fighter jet has been crashed in western Iran— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 5, 2026
Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.
‼️🇮🇷🇺🇸 U.S. Central Command officials have confirmed to American media that yesterday in southwestern Iran, U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet was likely shot down by Iranian air defense systems.— Visioner (@visionergeo) March 5, 2026
The pilots managed to safely eject over Iranian territory, after which a… pic.twitter.com/Mj17thlM09