Με κεντρικό μήνυμα τη μετάβαση «στην επόμενη μέρα» και αιχμή την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, η Πειραιώς παρουσίασε το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030, βάζοντας στο επίκεντρο τρεις άξονες: ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και κεφάλαιο.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τόσο η πιστωτική επέκταση όσο και η μεγαλύτερη συνεισφορά από προμήθειες, με την τράπεζα να «δένει» την επόμενη πενταετία με επενδύσεις σε τεχνολογία, GenAI και την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Πειραιώς περιγράφει αφετηρία με ηγετικό αποτύπωμα στην εγχώρια αγορά: 4,5 εκατ. πελάτες, περίπου €80 δισ. καταθέσεις και κεφάλαια υπό διαχείριση, καθώς και €37 δισ. δάνεια. Στο επιχειρησιακό μοντέλο, το πολυκαναλικό δίκτυο παραμένει εκτεταμένο, με 370 καταστήματα, περίπου 1.500 ΑΤΜ και 3,2 εκατ. ψηφιακούς πελάτες μέσω e-banking και mobile banking.

Με χαρτοφυλάκιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων περίπου €5 δισ. και συνολικές εκδόσεις πράσινων ομολόγων €2,2 δισ., ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία στην ενεργειακή της μετάβαση, ενώ η Πειραιώς είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση ESG ‘AAA’ από τον οίκο MSCI.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του σε διεθνείς συναλλαγές, με ισχυρή συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια έργων υποδομής και με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο τομέας διαχείρισης κεφαλαίων συνεχίζει να καταγράφει δυναμική ανάπτυξη, με αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 27% ετησίως το 2025, στα €14,5 δισ.

Εθνική Ασφαλιστική

Κομβικό ρόλο στο νέο πλάνο έχει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, που τοποθετείται ως εργαλείο διαφοροποίησης εσόδων και ενίσχυσης του cross-sell. Η τράπεζα στοχεύει σε διπλασιασμό των ασφαλίστρων πελατών έως το 2030, σε περίπου €1,6 δισ. από περίπου €0,8 δισ. το 2025, «χτίζοντας» πάνω στο bancassurance και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πελατειακής βάσης.

Τρεις πυλώνες και συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης

Η στρατηγική 2026-2030 αποτυπώνεται σε τρεις προτεραιότητες: ανάπτυξη (επέκταση ισολογισμού και εσόδων), αποτελεσματικότητα (πειθαρχία κόστους και ψηφιοποίηση) και κεφάλαιο (ισχυρά εποπτικά αποθέματα και αυξημένες διανομές).

Σε επίπεδο κερδοφορίας, ο στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων φτάνει περίπου στο 18% έως το 2030, ενώ για την περίοδο 2026-2030 το εύρος τοποθετείται στο 15%-18%. Στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), το πλάνο προβλέπει μέση ετήσια αύξηση περίπου 10% στην πενταετία.

Κόστος, εμπειρία πελάτη και στόχοι «μετρήσιμης» βελτίωσης

Στο μέτωπο της αποτελεσματικότητας, η τράπεζα βάζει στόχο δείκτη κόστους-προς-έσοδα περίπου στο 30% κατά μέσο όρο στην περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, «μετρά» και την εμπειρία πελάτη, με στόχο NPS πάνω από 20 έως το 2030, από 14.

Πιστωτική επέκταση

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η ανάπτυξη των χορηγήσεων: ετήσιος ρυθμός 10% στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο (CIB) και 5% στη λιανική. Σε απόλυτα μεγέθη, τα εξυπηρετούμενα δάνεια εκτιμάται ότι θα ανέβουν από περίπου €37 δισ. το 2025 σε περίπου €56 δισ. έως το 2030.

Στις καταθέσεις, ο στόχος τοποθετείται περίπου στα €76 δισ. το 2030 από €66 δισ. το 2025. Στη διαχείριση κεφαλαίων, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αναμένεται να ξεπεράσουν τα €20 δισ. έως το 2030 από €14,5 δισ. το 2025.

Τεχνολογία και GenAI

Η Πειραιώς επενδύει στην τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως μοχλό παραγωγικότητας, με χαρτοφυλάκιο 50 περιπτώσεων χρήσης GenAI για ψηφιακή αποδοτικότητα και 13 για παραγωγή εσόδων. Ο στόχος υιοθέτησης εργαλείων τοποθετείται πάνω από 75%, ενώ η τράπεζα αναμένει επιπλέον «δυναμικότητα» 15% μέσω τεχνολογίας και AI, με εκτιμώμενη συνεισφορά αποδοτικότητας περίπου €70 εκατ.

Στόχος για μέρισμα 0,80 ευρώ το 2030

Στις αποδόσεις προς τους μετόχους, το σχέδιο προβλέπει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή: από 0,40 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,80 ευρώ το 2030, με τη συνήθη επισήμανση ότι οι διανομές τελούν υπό εγκρίσεις. Σε ορίζοντα 2025-2030, η τράπεζα τοποθετεί τις συνολικές διανομές προς τους μετόχους σε περίπου €5 δισ.



