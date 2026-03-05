Μαχητές από αρκετές κουρδικές ιρανικές οργανώσεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, καθώς και έναν ανώτερο αξιωματούχο από μία από τις ιρανοκουρδικές οργανώσεις. Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την πίεση προς την Τεχεράνη, ιδιαίτερα εάν συνδυαστεί με τη συνεχιζόμενη αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η σημασία μιας πιθανής κουρδικής χερσαίας επίθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο ενίσχυσης της πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές του Ιράν.

Η δημιουργία κουρδικού συνασπισμού κατά του Ιράν

Έξι ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε αντικαθεστωτικές κουρδικές ιρανικές οργανώσεις που βρίσκονται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν, με στόχο την αντιπαράθεση με το ιρανικό καθεστώς. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράν-Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές της μεθορίου.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά σε μία από τις οργανώσεις, τις τελευταίες εβδομάδες οι ιρανοκουρδικές ομάδες μετέφεραν εκατοντάδες μέλη τους από στρατόπεδα στην ιρακινή πλευρά των συνόρων προς το ιρανικό έδαφος, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή επίθεση κατά των δυνάμεων του καθεστώτος.

Στήριξη από μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ

Πίσω από τις εξελίξεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος, τις οποίες επικαλείται το AXIOS οι κουρδικές ιρανικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τις μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ και CIA. Ο στόχος, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, είναι να καταληφθεί συγκεκριμένο έδαφος στην κουρδική περιοχή εντός του Ιράν, ώστε να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να εμπνευστεί μια ευρύτερη εξέγερση.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι «ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς θα συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε κλειστή ενημέρωση στο Κογκρέσο την Τρίτη, δήλωσε: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς».

Πρωτοβουλία Νετανιάχου για τη χρήση κουρδικών δυνάμεων

Η ιδέα υποστήριξης των ιρανοκουρδικών οργανώσεων και αξιοποίησής τους για χερσαία επίθεση από το Ιράκ προς το Ιράν προήλθε αρχικά από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τη Μοσάντ, με τη CIA να εντάσσεται στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όπως υποστηρίζεται, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική στήριξη αλλά και πολιτική υποστήριξη για τη δημιουργία μιας αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν, εάν το καθεστώς καταρρεύσει. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι κουρδικές οργανώσεις ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή στρατιωτική ισχύ και υπάρχει ο κίνδυνος «να καταλήξουν απλώς ως τροφή για τα κανόνια».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει συμφωνήσει σε κάποιο σχέδιο υποστήριξης επίθεσης από ιρανοκουρδικές πολιτοφυλακές κατά του καθεστώτος. Τόσο η CIA όσο και η Μοσάντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Επαφές Τραμπ με Κούρδους ηγέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπάφελ Ταλαμπανί, με αντικείμενο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τις πιθανές επόμενες εξελίξεις. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνομιλία ήταν θετική, ωστόσο τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή χερσαία εισβολή ιρανοκουρδικών οργανώσεων στο ιρανικό έδαφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιρακινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση του Ιράκ «σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει να προκύψει απειλή κατά του Ιράν από το έδαφος του Ιράκ».

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα σύνορα

Τις ημέρες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων στα σύνορα στην περιοχή του Κουρδιστάν, καθώς και κατά βάσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και αστυνομικών σταθμών στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε την Τετάρτη ότι η πόλη Μπουκάν, στο βορειοδυτικό Ιράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, βρέθηκε υπό έντονους βομβαρδισμούς.

Παρά τις πληροφορίες για προετοιμασίες, οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις αρνήθηκαν την Τετάρτη ότι έχουν ήδη ξεκινήσει χερσαία επίθεση. Πηγή από κουρδικό περιβάλλον δήλωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην εβδομάδα, διευκρινίζοντας ότι οι διάφορες οργανώσεις αναμένουν ένα αμερικανικό «πράσινο φως» πριν προχωρήσουν.