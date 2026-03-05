Στη σκιά της διάσημης γειτόνισσάς της, της Βενετίας, η Πάδοβα στέκεται ως ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της βόρειας Ιταλίας. Για κάποιους, μάλιστα, αποτελεί κι έναν υποτιμημένο προορισμό, καθώς έχει πολλά να προσφέρει και να δείξει στους επισκέπτες.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, αν επιλέξεις την Πάδοβα για το επόμενο ταξίδι σου, είναι σίγουρο ότι ξεχνάς τις ορδές των τουριστών και ζεις την απόλυτη αυθεντική ιταλική εμπειρία. Άλλωστε, εδώ, η τέχνη είναι παντού, το φαγητό είναι ιεροτελεστία και κάθε γωνιά της πόλης έχει και μια ιστορία να σου διηγηθεί.

Η Πάδοβα βρίσκεται μόλις σαράντα λεπτά με το τρένο από τη Βενετία. Ανάμεσα σε πλακόστρωτα σοκάκια, μεσαιωνικές πλατείες και πανέμορφα καφέ που ξεχειλίζουν από φοιτητές και ντόπιους, αυτή η πόλη είναι σίγουρο ότι θα σε εντυπωσιάσει.

Στην καρδιά της Πάδοβα δεσπόζει η Βασιλική του Αγίου Αντωνίου, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ιταλίας, με θησαυρούς της γοτθικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η Prato della Valle είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης, ενώ μην παραλείψεις να επισκεφτείς τα Frescos του Giotto στο παρεκκλήσι Scrovegni -ένα αριστούργημα που θεωρείται πρόδρομος της Αναγέννησης.

Το πανεπιστήμιο της Πάδοβα ιδρύθηκε το 1222 και φιλοξενεί το παλαιότερο ανατομικό θέατρο στον κόσμο. Εδώ, βρίσκεται και ο Βοτανικός Κήπος της πόλης που είναι ο παλαιότερος πανεπιστημιακός στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1545 και από το 1997 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO), ιδανικός για μια ήρεμη βόλτα.

