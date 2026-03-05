Σε μία ακόμη αναβολή οδηγήθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, η δίκη για τον θάνατο της 14χρονης Κυριακής Ζανιά, η οποία έχασε τη ζωή της τον Δεκέμβριο του 2021, έχοντας αναζητήσει βοήθεια στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ νοσούσε από κορονοϊό. Συγκεκριμένα, δόθηκε νέα ημερομηνία για την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr για τη Στερεά Ελλάδα

Η απουσία συνηγόρου υπεράσπισης του ενός εκ των δύο γιατρών του ΓΝ Λαμίας, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διά παραλείψεως και συγκεκριμένα του Βασίλη Καπερνάρου – λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη – έδωσε νέα παράταση στο δράμα που ζει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια η οικογένεια της 14χρονης.

Μια ψυχοφθόρα διαδικασία για τους χαροκαμένους γονείς, όπως τόνισε και ο δικηγόρος της οικογένειας Θρασύβουλος Κονταξής. Πάντως όπως τονίστηκε και από την πλευρά του ενός γιατρού που κατηγορείται, διά μέσω του συνηγόρου υπεράσπισης Κωνσταντίνου Φαρμάκη κι εκείνος ζητεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να αναδειχθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι για να δικαιωθεί η μνήμη του κοριτσιού αλλά κι ο ίδιος.

Τέτοιες υποθέσεις καταδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης. Μια δικαιοσύνη που σε αυτό το κομμάτι είναι πράγματι «τυφλή» μη λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κάθε υπόθεσης ακόμη και αν πρόκειται για το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί από την πολιτική ηγεσία, σε συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους Δικαστές – Εισαγγελείς – Δικηγόρους.