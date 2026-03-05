Μια έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ανάμεσα στην Ανθή Βούλγαρη και τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Αφορμή στάθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι εικόνες ανησυχίας που καταγράφονται στο Ντουμπάι με τους ανθρώπους να βιώνουν φόβο για τη ζωή τους. «Το έχουμε ξεφτιλίσει λιγάκι όμως. Είμαστε στην εποχή των ψυχολόγων. Έσπασε το κινητό μου, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου. Νομίζω ότι σήμερα ο ήλιος είναι κάπως, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου. Αν πηγαίνουμε στον ψυχολόγο αν θα γίνει πόλεμος, δηλαδή σκεφτείτε τι θα γίνει αν όντως γίνει πόλεμος», ήταν το σχόλιο του Σταύρου Μπαλάσκα.

«Βομβαρδίζεται το Ντουμπάι, μία χώρα που κάποιος επιλέγει γιατί θεωρεί ότι θα είναι ασφαλής. Δεν πάει σε εμπόλεμη ζώνη. Λοιπόν, αμέσως σου γεννάται μια ανασφάλεια για το τι θα γίνει», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

Στη συνέχεια ο Σταύρος Μπαλάσκας χαρακτήρισε «παράκρουση» την αντίδραση πολιτών που έσπευσαν σε βενζινάδικα για να γεμίσουν το αυτοκίνητό τους, με την Ανθή Βούλγαρη να επιμένει ότι τα συναισθήματα των ανθρώπων δεν μπορούν να ακυρώνονται στη δημόσια συζήτηση. «Το να ακυρώνεις το συναίσθημα των ανθρώπων δεν θεωρώ ότι έχει θέση στη δημόσια συζήτηση. Δεν είμαστε εμείς εδώ οι άρχοντες του κόσμου για να πούμε ποιος θα έχει λογική και ποιος συναίσθημα. Συγγνώμη κιόλας», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε ότι η διαφωνία τους είναι ξεκάθαρη, σημειώντας: «Αγόρι μου διαφωνούμε. Και διαφωνούμε και εντόνως. Σταύρο σε παρακαλώ πολύ, ξέρεις ότι με αυτά τα θέματα είμαι πολύ ευαίσθητη».

Δείτε το σημείο στο 14:57: