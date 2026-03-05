Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, καθώς το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των Πειραιωτών. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας.

Το βασικό ζήτημα σχετίζεται με τις οικονομικές απαιτήσεις του Ολλανδού διεθνούς αμυντικού, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ποσό που, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει πρόθυμος να καλύψει.

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν ότι ο έμπειρος στόπερ οδεύει προς αποχώρηση από την Ίντερ, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη διερευνητική προσέγγιση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ωστόσο ο ανταγωνισμός για την απόκτησή του είναι έντονος. Ο Ντε Φράι φαίνεται να έχει δεχθεί ισχυρές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός συνηθίζει να κινείται έγκαιρα για τους μεταγραφικούς του στόχους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ θετικό στοιχείο αποτελεί και η καλή σχέση που διατηρεί με την Ίντερ. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ολλανδικού Τύπου, ο Ντε Φράι δύσκολα θα προχωρήσει σε νέα ανανέωση της συνεργασίας του με τους «νερατζούρι».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο Ολλανδός αμυντικός είχε βρεθεί πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Αλ Χιλάλ, όμως η συμφωνία τελικά δεν ολοκληρώθηκε, κυρίως για λόγους εκτός αγωνιστικού χώρου. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και η σύζυγός του, η οποία δραστηριοποιείται ως influencer και δεν επιθυμούσε ιδιαίτερα να εγκαταλείψει το Μιλάνο.