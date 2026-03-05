Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξε σήμερα ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου.

Το πετρελαιοφόρο έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται οι Times of Israel.

Η δήλωση που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ, κατά την οποία στόχος ήταν ένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού.