Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε δεύτερο διαδοχικό αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο σε τουρνουά, καθώς μετά το Ντουμπάι αποχαιρέτησε πρόωρα και το Indian Wells. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στην πρεμιέρα του από τον Ντένις Σαποβάλοφ με 6-2, 3-6, 6-4 και ολοκλήρωσε νωρίς την παρουσία του στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε θετικά για τον Τσιτσιπά, ο οποίος κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 1-0. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Σαποβάλοφ ανέβασε την απόδοσή του. Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα πίσω από το πρώτο του σερβίς, έχοντας ποσοστό μόλις 48%, τη στιγμή που ο Σαποβάλοφ έφτασε το 85%. Επιπλέον, ο Έλληνας δεν κατάφερε να σβήσει κανένα από τα break points του αντιπάλου του, ενώ ο Καναδός απέκρουσε τη μοναδική ευκαιρία που βρήκε ο Τσιτσιπάς.

Αντίδραση και ισοφάριση στο δεύτερο σετ

Στο δεύτερο σετ, ο Σαποβάλοφ ξεκίνησε ξανά δυνατά και πέτυχε break νωρίς, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα, απάντησε με break και προηγήθηκε με 2-1. Ο Καναδός μείωσε σε 5-3, ωστόσο ο Τσιτσιπάς κράτησε την ψυχραιμία του. Παρά τα τρία break points που αντιμετώπισε, κατάφερε να κλείσει το σετ με 6-3 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Το τρίτο και καθοριστικό σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ο Σαποβάλοφ σέρβιρε πρώτος και κατάφερε να διατηρεί συνεχώς το προβάδισμα, ενώ ο Τσιτσιπάς ακολουθούσε στο σκορ χωρίς να βρίσκει ευκαιρία για break.

Οι δύο παίκτες προχωρούσαν game με game μέχρι το τέλος, με τον Καναδό να πιέζει τον Έλληνα να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Σε εκείνο το σημείο, ο Σαποβάλοφ βρήκε match point και το εκμεταλλεύτηκε, κλείνοντας το σετ με 6-4 και παίρνοντας τη νίκη.