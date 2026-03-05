Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλές βασικές αρτηρίες της Αττικής, καθώς η κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη (5/3), είναι αυξημένη.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.

Προβλήματα υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα όπως επίσης και στους δρόμους κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

