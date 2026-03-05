Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί έλεγχος από τεχνικό συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κατά τον οποίο φαίνεται να διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης.

H παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου – Αναλήψεως πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες στον 40χρονο, που -κατά πληροφορίες- διατηρεί ψησταριά στην περιοχή.

Η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ύψος της οικονομικής ζημιάς.