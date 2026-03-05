Ένας άνδρας στην Ινδία γλίτωσε την τελευταία στιγμή από βέβαιο θάνατο την περασμένη Τρίτη, όταν ο ανελκυστήρας στο συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει παρουσίασε μια απρόσμενη και επικίνδυνη βλάβη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κύκλωμα ασφαλείας του κτιριακού συγκροτήματος Gujarat Housing Board στην πόλη Βαλσάντ.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ένας ένοικος, ονόματι Βατσαλμπάι Πάντσα, φαίνεται να περιμένει να βγει. Όταν το ασανσέρ έφτασε στον όροφό του και οι πόρτες άνοιξαν, ο άνδρας άρχισε να κινείται με σκοπό να βγει έξω. Όμως, πριν προλάβει να πατήσει στον διάδρομο, το ασανσέρ φαίνεται να «τινάζεται» απότομα προς τα πάνω, ενώ οι πόρτες είναι ακόμα ανοιχτές. Λόγω της ξαφνικής κίνησης, ο Πάντσα χτύπησε στο πάνω μέρος της πόρτας και τινάχτηκε προς τα εμπρός.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε τελικά στο πάτωμα έξω από το ασανσέρ, γλιτώνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ο θάλαμος αρχίσει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δυσλειτουργία αποδίδεται σε σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εσωτερικά τραύματα από την πτώση και τη σύγκρουση, σύμφωνα με τη New York Post.

Ένοικοι του 14ώροφου συγκροτήματος ανέφεραν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή της βλάβης. Γείτονες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον Πάντσα σε κατάσταση σοκ και του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Εκπρόσωπος της διοίκησης του κτιρίου δήλωσε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα ή παράπονα σχετικά με τη λειτουργία των ανελκυστήρων.