Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με νίκη την εκκρεμότητα της 16ης αγωνιστικής απέναντι στην Κηφισιά και έφτασε στην κορυφή, ισοβαθμώντας στους 53 βαθμούς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγείται στην τριπλή ισοβαθμία χάρη στο απολογισμό της στους μεταξύ τους αγώνες: νίκησε εντός έδρας 2-1 τον Ολυμπιακό, εκτός έδρας 2-0 την ΑΕΚ και ήρθε 0-0 με την Ένωση στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 4 βαθμούς από τις μεταξύ τους αναμετρήσεις, χάρη στη νίκη 2-0 επί της ΑΕΚ εντός και την ισοπαλία 1-1 εκτός με την Ένωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετρά 2 βαθμούς από τις ισοπαλίες που σημείωσε απέναντι στους υπόλοιπους δύο.

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πριν από αυτό, και οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν το αποτέλεσμα του αγώνα της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο. Ο νικητής του ντέρμπι θα αναρριχηθεί στην κορυφή, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας η κατάσταση θα εξαρτηθεί από την έκβαση των αγώνων της ΑΕΚ.

Σχετικά με τα εναπομείναντα παιχνίδια, η ΑΕΚ θεωρείται ότι έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντας ομάδες που παλεύουν για την παραμονή, όπως η ΑΕΛ και η Κηφισιά, αλλά και τον Ατρόμητο, ο οποίος προσπαθεί να μπει στην πρώτη οκτάδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει δύσκολες προκλήσεις με το ντέρμπι του ΠΑΟΚ, την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Ηράκλειο και τον αγώνα εντός με τη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έχει τα πιο απαιτητικά ματς, με εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, την υποχρέωση να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στην Τούμπα και εκτός έδρας τον Βόλο.

Αναλυτικά τα τρία παιχνίδια στην κανονική διάρκεια

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

8/3 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

8/3 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

7/3 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά