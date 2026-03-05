Για το σφυροκόπημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή μίλησαν το πρωί της Πέμπτης 5/3 Ο ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο συγγραφέας-δημοσιογράφος, Θοδωρής Καλούδης εξηγώντας πότε θα λήξει ο πόλεμος.

Ειδικότερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» επεσήμανε: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργείται μια νέα αρχιτεκτονική γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή. Ό,τι και να συμβεί την επόμενη μέρα, τα πράγματα δεν θα είναι ίδια. Θα έχουμε μία νέα πραγματικότητα στον Κόλπο, αυτό μένει να φανεί προς τα πού θα καταλήξει το επόμενο διάστημα. Το Ιράν απέναντί του έχει τρία σενάρια: Είτε θα οδηγηθεί στο απόλυτο χάος με πιθανή ακόμα και μια εμφύλια σύρραξη».

«Υπάρχουν φατρίες και πολλά συστήματα, γνωρίζετε, μες στη χώρα που το ένα αντιπαλεύεται το άλλο. Είτε θα οδηγηθούμε στη διατήρηση του παρόντος καθεστώτος με έναν υπερσυντηρητικό ηγέτη, αν επιβεβαιωθεί ότι ο γιος του νεκρού Χαμενεΐ αναλάβει δράση, είναι ίδιος και πιο συντηρητικός από τον πατέρα του ακόμα. Άρα η θεοκρατία στο φουλ. Είναι και αυτό θέμα γιατί βλέπετε ότι οι Ισραηλινοί φροντίζουν και εντοπίζουν όλες τις ηγετικές ομάδες και επιτίθενται άμεσα», δήλωσε.

«Και τρίτο σενάριο είναι, θα ήταν και ευκταίο για τη Δύση και τη διεθνή κοινότητα, να έχουμε ένα πιο μεταρρυθμιστικό καθεστώς το οποίο θα είναι συνεννοήσιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρούσα φάση του πολέμου θα κλείσει όταν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί αντιληφθούν ότι έχει εξαντληθεί η βαλλιστική ικανότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Ιράν εξαντλείται, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ στην πίεση αυτή, γι’ αυτό κάνει και ασύμμετρες απειλές σε όλες τις χώρες της περιοχής, έχουν δεν έχουν ανάμειξη σε όσα συμβαίνουν, για δύο λόγους: Από τη μια για να πιέσει τους γείτονες να ζητήσουν από Ισραήλ και από Αμερική να διακοπεί αυτή η επιχείρηση, και από την άλλη, μην το υποτιμάμε αυτό, να «θολώσει» την εικόνα ευημερίας και τουριστικής ανάπτυξης που έχουν όλες οι γειτονικές του αραβικές μοναρχίες του Κόλπου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η εξίσωση αυτή έχει πολλούς παράγοντες. Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί έχουν έναν δίαυλο λειτουργικό επικοινωνίας με τις πολιτικές ελίτ στο Ιράν, μήπως και μπορέσουμε να έχουμε μία καταρχήν συμφωνία. Δεν έχουμε πληροφορία γι’ αυτό μέχρι στιγμής και αυτό μένει να φανεί, θα ήταν ένα καλό σενάριο ότι μια καταρχήν συμφωνία, βέβαια συνθήκη, δικαιολογείσαι με όρους για το Ιράν επαχθείς, για να μην μπερδευόμαστε το Ιράν δεν έχει συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα. Υπήρχε μία συμφωνία προ δεκαετίας για το πυρηνικό του οπλοστάσιο, την οποία δεν εφάρμοσε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσει κι εκείνο πολλές εγγυήσεις ασφαλείας» επεσήμανε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Υπάρχει κίνδυνος για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη;

Αναφερόμενος στον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Θα έλεγα να είμαστε ψύχραιμοι. Γιατί το Ιράν σας θυμίζω και στον πόλεμο προ οκτώ μηνών, στην προηγούμενη δηλαδή σύγκρουση που είχε, είχε, επιτρέψτε μου να πω, ξεδοντιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό το είδαμε και στην πράξη και στο πεδίο. Ακόμα και οι πληρεξούσιοί του, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, είχαν φανεί αποδυναμωμένες. Δρουν ακόμα, η Χεζμπολάχ έστειλε στην Κύπρο ουσιαστικά τα drones, αλλά είναι πολύ αποδυναμωμένες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κίνδυνος, ο μόνος μικρός κίνδυνος που υπάρχει, είναι αν εντοπιστούν μοναχικοί λύκοι του καθεστώτος σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης και επιχειρήσουν να κάνουν τυφλά χτυπήματα, χωρίς απαραίτητα να είναι σε άμεση επικοινωνία με την Τεχεράνη. Γι’ αυτό όμως οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας διαβεβαιώ, συνεργάζονται μεταξύ τους και λαμβάνουν τα μέτρα τους, αλλά ας είμαστε πραγματικά ψύχραιμοι».

«Η Τουρκία είναι σε στρατηγική αμηχανία αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα βγούνε ελληνικά αεροσκάφη, ελληνικές φρεγάτες και οι Patriots στην Κάρπαθο, που υποτίθεται πρέπει κατά την Τουρκία να είναι ζώνη αποστρατιωτικοποίησης, δεν θα μας πίστευε κανένας», συμπλήρωσε κλείνοντας ο κ. Χατζηβασιλείου.

Καλούδης: Πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την προετοιμασία της χώρας απέναντι σε ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο

Για το εάν η Ελλάδα κινδυνεύει να εμπλακεί στον πόλεμο μίλησε επίσης στο Mega ο συγγραφέα και δημοσιογράφος, Καλούδης.

«Η Ελλάδα είναι τοποθετημένη διεθνώς. Είναι με τη Δύση, είναι με την Ευρώπη, έχει ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως έχει και μια ειδική σχέση με το Ισραήλ. Εντοπίζω το ενδιαφέρον μου στην ενεργοποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος. Και πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τις φωνές εκείνες και τις ανησυχίες, πώς βρίσκεται η Belharra και τα F-16 στην Κύπρο. Πρέπει να βρίσκονται εκεί. Εκεί είναι ο χώρος μας ο εθνικός, εκεί είναι ο γεωπολιτικός χώρος μας. Κοιτάξτε και τη σημασία της προετοιμασίας της χώρας και της βεβαιότητας που έχει και της αυτοπεποίθησης που έχει πια. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την προετοιμασία της χώρας απέναντι σε ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο. Το γεγονός λοιπόν ότι η άμυνά μας είναι δίπλα στην Κύπρο, και παίζει και ρόλο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό στη Μεσόγειο, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεσαι αφού είσαι σε μια περιοχή όπου γύρω σου σκάνε βόμβες. Αλλά πώς εμπλέκεσαι; Με τι αυτοπεποίθηση, με τι πολιτική τοποθέτηση και με σε ποια διεθνή συγκυρία. Είναι μια ευκαιρία να προωθήσεις τις θέσεις σου στη Μεσόγειο. Και είναι μια ευκαιρία να απαντήσεις σε αναθεωρητικές ιδέες από την άλλη πλευρά», εξήγησε.

«Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα πηγαίναμε στην Κάρπαθο με πυραύλους και θα ήτανε τα πράγματα κανονικά; Δεν θα συνέβαινε τίποτα; Ή θα πήγαινε η Belharra στην Κύπρο, τα F-16 θα προσγειωνόντουσαν στην Κύπρο και δεν θα κουνιόταν η Τουρκία; Έχουν αλλάξει οι συνθήκες στη Μεσόγειο. Δεν είναι πλέον Ελλάδα – Τουρκία. Εδώ η Τουρκία επιδιώκει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο γεωστρατηγικό. Έχει να κάνει και με την τοποθέτησή της απέναντι στον μουσουλμανικό κόσμο, έχει να κάνει και με το ρόλο που θέλει να έχει ο Ερντογάν στη διεθνή κοινότητα. Εκεί εμείς ανήκουμε σε ένα σύστημα πια. Το γεγονός ότι εμείς παίρνουμε F-35 δεν μας τα δίνουν οι Αμερικάνοι τα F-35 για να αντιμετωπίσουμε τη σύμμαχο Τουρκία. Μας τα δίνουν σε έναν άξονα αμυντικό που αρχίζει από τη Βόρεια Ευρώπη και καταλήγει κάτω στην Ινδία. Και δείτε ποιες χώρες έχουν πάρει F-35. Ο ρόλος της Ελλάδος πια είναι ένας ρόλος σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό κλίμα», σημείωσε.

«Αν στο Ιράν έρθει μεταρρυθμιστικό καθεστώς, η Τουρκία θα χάσει τον ρόλο του γεφυροποιού»

Εστιάζοντας στις νέες συμμαχίες, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «ο χάρτης ξανασχεδιάζεται. Η αρχιτεκτονική ασφαλείας θα είναι τελείως διαφορετική μετά από μερικούς μήνες, ενδεχομένως και μετά από μερικές εβδομάδες, γιατί οι εξελίξεις είναι με την ώρα, για να είμαστε ακριβείς. Θα δείτε διαφορετικές ομάδες χωρών που θα συμπαρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη, μπορεί να μας εκπλήξουν άλλες ομάδες χωρών που παραδοσιακά δεν είχαν καμία επικοινωνία, είχαν εχθρικές σχέσεις και μπορεί να βρεθούν πιο κοντά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε στρατηγική αμηχανία, αλλά όχι μόνο εξαιτίας της ελληνικής κίνησης να έχουμε προβολή ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σας θυμίζω χάρη στην Ελλάδα κινητοποιήθηκαν και ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Οι Ευρωπαίοι το ελληνικό παράδειγμα ακολουθούν και έρχονται, και έρχονται στην Κύπρο και συνδράμουν. Αν και εκείνοι επλήγησαν πρώτοι οι Βρετανοί, είναι κυρίαρχο έδαφος οι βρετανικές βάσεις. Με καθυστέρηση ανταποκρίθηκαν. Η Γερμανία ανταποκρίνεται, η Γαλλία θα έρθει και ολλανδική συνοδεία στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ τις επόμενες ημέρες. Άρα και οι Ολλανδοί και εκείνοι ανταποκρίνονται. Η δε Τουρκία ψάχνει ένα ρόλο μεσολαβητή εδώ και καιρό, τον οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να τον αναλάβει για να βοηθήσει το Ιράν. Και αν υποθέσουμε ότι στο Ιράν θα έρθει ένα μεταρρυθμιστικό καθεστώς, πάλι εκεί η Τουρκία θα έχει απώλεια. Διότι αν το Ιράν γίνει πιο συνεννοήσιμο, θα χάσει τη δική της θέση ως του γεφυροποιού Ανατολής και Δύσης. Άρα λοιπόν τα διακυβεύματα για την Άγκυρα θα έρθουν και θα είναι δυσκολότερα».

Η ενδεχόμενη εμπλοκή των Κούρδων θα παίξει κάποιο ρόλο; Αν τελικά ισχύσει το σενάριο αυτό;

«Καταρχάς οι Κούρδοι σταθερά επιχειρούν στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, δεν έχει ηρεμήσει εκείνο το μέτωπο κατά καιρούς, εδώ και πολλά χρόνια. Οι λόγοι είναι προφανείς. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι οι Κούρδοι θα ενισχυθούν στο Ιράν ούτως ώστε να ξεσηκώσουν τον άμαχο πληθυσμό εναντίον του καθεστώτος. Μένει και αυτό να δούμε κατά πόσο θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, αλλά την Τουρκία την απασχολεί και αυτό» απάντησε ο συγγραφέας-δημοσιογράφος, Θοδωρής Καλούδης.