Στο σημαντικό ποσό των 3 δισ. δολαρίων (ή 2,9 δισ. ευρώ) ανά εβδομάδα εκτιμάται το κόστος για την οικονομία του Ισραήλ από τον πόλεμό του με το Ιράν, εφόσον διατηρηθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Την περασμένη Δευτέρα, μετά από νέα αξιολόγηση της κατάστασης εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) αποφάσισε την παράταση των εθνικών περιορισμών έως το βράδυ του Σαββάτου. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων, τη διακοπή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την αναστολή της προσέλευσης στους χώρους εργασίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιορίζουν τις μετακινήσεις, επιβάλλουν την τηλεργασία και διατηρούν τα σχολεία κλειστά.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, Ilan Rom, απέστειλε, σύμφωνα με τους Times of Israel, επιστολή προς τον επικεφαλής της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, υποστράτηγο Shai Klapper, ζητώντας τη χαλάρωση των μέτρων και τη μετάβαση σε ένα καθεστώς περιορισμένης δραστηριότητας. Στόχος είναι να επιτραπεί η σταδιακή και μερική επαναλειτουργία της οικονομίας ακόμα και από αύριο.

«Χρειαζόμαστε μια λύση που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες ασφαλείας του εσωτερικού μετώπου όσο και στις ανάγκες της οικονομίας», υπογραμμίζει ο Rom στην επιστολή του.

«Μετά από δυόμισι χρόνια κατά τα οποία η οικονομία καταβάλλει βαρύ τίμημα λόγω των αυξημένων αμυντικών αναγκών και των συνεπειών του πολέμου [με τη Χαμάς], η ισορροπία αυτή κρίνεται απαραίτητη».