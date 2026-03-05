Συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με την εξέταση του δικαστικού πραγματογνώμονα, η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προσήλθε η Μαρία Καρυστιανού, ενώ νωρίτερα έφτασε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

«Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη», ανέφερε σε δηλώσεις της στο larissanet.gr, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Αναφορικά με την απόφαση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας κα Παπαϊωάννου να προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές για τις εκταφές, η κα Καρυστιανού σημείωσε ότι «σε όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε, εκταφές για εξετάσεις, από εκεί και πέρα εξαρτάται το πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Αν αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι ακριβώς συζητάμε;».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μονόδρομος, αν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαναν οι επιβάτες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις τους και η κα Παπαϊωάννου πραγματικά δεν ακολουθεί το νόμο. Είναι αδιανόητο, αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων».

Παράλληλα, σε ερώτηση αν η ίδια προχωρήσει σε εκταφή χωρίς εισαγγελική εντολή τα όποια αποτελέσματα μπορεί να βγουν από τις εξετάσεις μπορούν να αμφισβητηθούν.